வங்க கடலில் உருவானது முரசு புயல்
வங்க கடலில் உருவானது முரசு புயல்
UPDATED : நவ 01, 2026 01:05 PM
ADDED : நவ 01, 2026 06:42 AM
UPDATED : நவ 01, 2026 01:05 PM ADDED : நவ 01, 2026 06:42 AM
சென்னை: 'வங்கக் கடலில் நிலவும் ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி, இன்று (நவம்பர் 01) காலை 11.30 மணிக்கு முரசு புயலாக உருவானது' என, இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது.
அதன் அறிக்கை: தெற்கு அந்தமான் கடல் பகுதிகள் மற்றும் அவற்றை ஒட்டிய அந்தமான் நிகோபார் தீவுகளில் நிலவிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி, மேற்கு - வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து, நேற்று காலை 5:30 மணிக்கு, தென்கிழக்கு வங்கக் கடல், அந்தமான் கடல் பகுதிகளில் ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாக வலுவடைந்தது.
இது, மேற்கு - வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து, தென்கிழக்கு வங்கக் கடல் மற்றும் அதை ஒட்டிய அந்தமான் நிகோபார் தீவுகள், அந்தமான் கடல் பகுதிகளில், நேற்று நள்ளிரவு ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுவடைந்தது.
உருவானது புயல்
இன்று (நவம்பர் 01) காலை 11.30 மணிக்கு முரசு புயலாக உருவானது; மேலும், மேற்கு - வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து, மத்திய மேற்கு வங்கக் கடல் பகுதிகளில், ஆந்திர பிரதேச கடலோர பகுதிகளுக்கு அருகில் நாளை மாலை நகரும். ஆந்திராவில் நெல்லூர்- நர்சாப்பூர் இடையே நவம்பர் 3ம் தேதி கரையை கடக்கும். இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டு உள்ளது.