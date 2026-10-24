சொந்த கார் வாங்க ஆசைப்பட்டு வீடுகளில் திருடியவர் சிக்கினார்
சொந்த கார் வாங்க ஆசைப்பட்டு வீடுகளில் திருடியவர் சிக்கினார்
UPDATED : அக் 23, 2026 07:59 PM
ADDED : அக் 23, 2026 07:56 PM
வானகரம்: சொந்தமாக கார் வாங்க வேண்டும் என்ற ஆசையில், பூட்டிய வீடுகளைக் குறிவைத்து திருட்டில் ஈடுபட்ட அனோக்கிடியோன், 26, என்பவர் கைது செய்யப்பட்டார்.
மதுரவாயல் அடுத்த வானகரம், காமாட்சி அம்மன் நகரைச் சேர்ந்தவர் ரமேஷ், 40; ‘பிளிப்கார்ட்’ நிறுவன டெலிவரி ஊழியர். கடந்த டிச., 22ம் தேதி வீட்டைப் பூட்டிவிட்டு வெளியே சென்றார். சிறிது நேரம் கழித்து திரும்பி வந்தபோது, பீரோவில் வைத்திருந்த தங்கம் மற்றும் வெள்ளி நகைகள் திருடுபோனது தெரியவந்தது.
அதேபோல், வானகரம், கணபதி நகரைச் சேர்ந்த ஆட்டோ ஓட்டுநர் பரூக், 56, கடந்த ஜூலை 19ம் தேதி குடும்பத்துடன் நெல்லுார் அருகே உள்ள தர்காவுக்குச் சென்றுவிட்டு, மறுநாள் வீடு திரும்பினார். அப்போது, வீட்டின் பூட்டு உடைக்கப்பட்டு, பீரோவில் இருந்த 10 ஆயிரம் ரூபாய் மற்றும் ‘பிரிஜ் ஸ்டெபிலைசர்’ திருடுபோனது தெரியவந்தது.
இது குறித்து வானகரம் போலீசார் விசாரித்தனர். இதில், இரு திருட்டு சம்பவங்களிலும் தொடர்புடைய புனித தோமையர் மலை, இந்திரா நகரைச் சேர்ந்த அனோக்கிடியோன், 26, என்பவரை நேற்று முன்தினம் இரவு கைது செய்தனர்.
தற்காலிக கார் ஓட்டுநராகப் பணியாற்றிய இவர், பகலில் கார் ஓட்டச் செல்லும்போது ஆட்கள் நடமாட்டம் குறைவாக உள்ள வீடுகளை நோட்டமிட்டு, இரவில் பூட்டை உடைத்து பணம், நகைகளைத் திருடியுள்ளார். திருடும் பணத்தை சேர்த்து சொந்தமாக கார் வாங்கி ஓட்ட வேண்டும் என்பதே அவரது நோக்கமாக இருந்துள்ளது. திருடிய வெள்ளிக் கொலுசுகளை விற்று, கிடைத்த பணத்தில் ஒரு பகுதியைச் செலவு செய்ததும் விசாரணையில் தெரியவந்தது.
அவரிடமிருந்து 6.5 கிராம் தங்க நகைகள் மற்றும் 20 ஆயிரம் ரூபாயை பறிமுதல் செய்த போலீசார், விசாரணைக்குபின் சிறையில் அடைத்தனர்.