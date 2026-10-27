நண்பன் வீட்டில் 53 சவரன், ரூ.48 லட்சம் திருடி பிறந்த நாள் கொண்டாடிய வாலிபர் சிக்கினார்

நண்பன் வீட்டில் 53 சவரன், ரூ.48 லட்சம் திருடி பிறந்த நாள் கொண்டாடிய வாலிபர் சிக்கினார்
நண்பன் வீட்டில் 53 சவரன், ரூ.48 லட்சம் திருடி பிறந்த நாள் கொண்டாடிய வாலிபர் சிக்கினார்
ADDED : செப் 30, 2026 09:22 PM
ADDED : செப் 30, 2026 09:22 PM
அண்ணா நகர்: நண்பனின் வீட்டில், 53 சவரன் நகைகள், 48 லட்சம் ரூபாய் திருடி, கடனை அடைத்ததுடன், பிறந்த நாளை ஆடம்பரமாக கொண்டாடியவர் கைது செய்யப்பட்டார்.
திருவொற்றியூரைச் சேர்ந்தவர் தருண், 26. சொந்தமாக தொழில் செய்து வந்தார். தொழிலில் ஏற்பட்ட நஷ்டத்தால் நண்பர்கள், பைனான்சியர்கள் என பலரிடம் கடன் வாங்கியுள்ளார்.
கடந்த சில நாட்களாக, கடன்களை சிறுக சிறுக அடைத்து வந்ததுடன், ஆடம்பரமாகவும் செலவு செய்து வந்துள்ளார். இந்த நிலையில், சமீபத்தில் தன் பிறந்த நாளை நட்சத்திர ஹோட்டலில் கொண்டாடியுள்ளார். அப்போது, ஆடம்பர செலவிற்கு காசு எப்படி கிடைத்தது என நண்பர்கள் கேட்கவே, மதுபோதையில் இருந்த தருண் நண்பர் ஒருவரது வீட்டில் திருடியது என தெரிவித்துள்ளார்.
இதையடுத்து, அவரது நண்பரான அண்ணா நகரைச் சேர்ந்த தொழிலதிபர் சதீஷ்குமார், 36, என்பவர் வீட்டில் வைத்திருந்த நகை, பணத்தை சரிபார்த்துள்ளார். அப்போது பீரோ லாக்கரில் இருந்த 53 சவரன் நகை மற்றும் 48 லட்சம் ரூபாய் மாயமாகி இருப்பது தெரியவந்தது. இது குறித்து, அண்ணா நகர் போலீசார் விசாரித்தனர். இதில், சதீஷ்குமார் வீட்டிற்கு தருண் அடிக்கடி வந்து சென்றதும், அவர் மீது நம்பிக்கை வைத்து வீட்டின் சாவியை கொடுத்ததும் போலீசாருக்கு தெரியவந்தது. இதை பயன்படுத்தி, கள்ளச்சாவி தயாரித்து பீரோ லாக்கரை திறந்து நகை, பணத்தை திருடியதும் விசாரணையில் அம்பலமானது.
திருடிய பணத்தில் நண்பர்கள் மற்றும் பைனான்சியர்களிடம் வாங்கிய கடன்களை தருண் அடைத்துள்ளார். மீதமுள்ள பணத்தை ஆடம்பரமாக செலவு செய்துள்ளார். திருடிய நகைகளை கோடம்பாக்கத்தைச் சேர்ந்த தங்க ஆசாரி வெங்கடேசனிடம் விற்றுள்ளார். வெங்கடேசனிடம் போலீசார் விசாரித்ததில், பிராட்வேயைச் சேர்ந்த ராகுல் என்பவரிடம் நகைகளை விற்றது தெரியவந்தது. இதையடுத்து தருணை கைது செய்த போலீசார், வெங்கடேசன், ராகுல் மற்றும் பைனான்சியர்கள், நண்பர்களிடம் இருந்து 20 சவரன் நகை மற்றும் 14 லட்சம் ரூபாயை பறிமுதல் செய்து, தொடர்ந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.