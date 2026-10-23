‘ஆவின்’ ஒப்பந்த வாகன உரிமையாளர்கள் போராட்டம் 6 நாட்களுக்குபின் வாபஸ்
‘ஆவின்’ ஒப்பந்த வாகன உரிமையாளர்கள் போராட்டம் 6 நாட்களுக்குபின் வாபஸ்
ADDED : அக் 22, 2026 09:23 PM
சென்னை: சென்னையில் கடந்த ஆறு நாட்களாக நடந்த ‘ஆவின்’ ஒப்பந்த வாகன உரிமையாளர்கள் மற்றும் ஓட்டுநர்களின் வேலை நிறுத்தப் போராட்டம், இன்று (அக்.,22) வாபஸ் பெறப்பட்டது.
வாகன வாடகை மற்றும் ஓட்டுநர்களுக்கு வழங்கப்படும் ஒருநாள் ஊதியம் 900 ரூபாய் கட்டுப்படியாகவில்லை எனக்கூறி, கடந்த 16ம் தேதி முதல் ஒப்பந்த வாகன உரிமையாளர்கள் மற்றும் ஓட்டுநர்கள் வேலை நிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
இப்போராட்டத்தால் சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் ஆவின் பால் மற்றும் பனீர், நெய், வெண்ணெய் உள்ளிட்ட இதர பால் பொருட்களின் வினியோகம் பாதிக்கப்பட்டது.
இது குறித்து, சில்லரை பாலகங்கங்களின் உரிமையாளர்கள் கூறியதாவது:
ஆயுத பூஜை கொண்டாட்டத்திற்கு தேவையான இனிப்பு மற்றும் காரம் கிடைக்கவில்லை.
அதேநேரம், குஜராத், கர்நாடகா மாநில பால் கூட்டுறவு நிறுவனங்களின் இனிப்பு மற்றும் கார வகைகளை பலரும் வாங்கி பயன்படுத்தினர். ஆவின் விற்பனை முடங்கியதை பயன்படுத்தி, ஆந்திராவின் தனியார் பால் உற்பத்தி நிறுவனங்களும், இனிப்பு வகைகளை அதிகளவில் விற்பனை செய்து லாபம் பார்த்தனர். ஒப்பந்த வாகன வேலை நிறுத்தத்தில் ஆவின் அதிகாரிகளின் கூட்டு சதி இருப்பதாக சந்தேகம் உள்ளது.
இது குறித்து அரசு விசாரித்து தீபாவளி பண்டிகைக்கும் இதுதொடராமல் இருக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.
இந்த நிலையில் ‘ஆவின்’ நிர்வாக இயக்குநர் சிவராசு வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை:
கடந்த 16ம் தேதி ஒப்பந்த வாகன உரிமையாளர்கள் முன்னறிவிப்பின்றி வேலை நிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால், வழக்கமாக இயக்கப்படும் 31 வாகனங்களில் ஐந்து வாகனங்கள் மட்டுமே இயக்கப்பட்டன.
இதையடுத்து ஆவினுக்கு சொந்தமான மற்றும் மொத்த விற்பனையாளர்களின் வாகனங்கள் வாயிலாக பால் மற்றும் பால் பொருட்கள் தொடர்ந்து வழங்கப்பட்டது. இதனால், பால் மற்றும் பால் பொருட்கள் தட்டுப்பாடின்றி கிடைப்பது உறுதி செய்யப்பட்டது. இந்நிலையில், 21ம்தேதி ஆவின் நிர்வாகத்தை சந்தித்த ஒப்பந்த வாகன உரிமையாளர்கள், போராட்டத்தை கைவிட்டு வாகனங்களை இயக்குவதாக தெரிவித்தனர். இதையடுத்து, இன்று முதல் ஒப்பந்த வாகனங்கள் வழக்கம்போல இயக்கப்பட்டு வருகின்றன. கடந்த ஐந்து நாட்களாக ஆவின் நிர்வாகம் மேற்கொண்ட துரிதமான முயற்சியால் பொதுமக்களுக்கு தேவையான அனைத்து பால் மற்றும் பால் பொருட்கள் தடையின்றி வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
இவ்வாறு அவர் கூறியுள்ளார்.