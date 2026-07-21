அரசு மாறிய பின் பணிகள் முடக்கம் :மண்டல குழு கூட்டத்தில் குற்றச்சாட்டு
அரசு மாறிய பின் பணிகள் முடக்கம் :மண்டல குழு கூட்டத்தில் குற்றச்சாட்டு
UPDATED : ஜூலை 20, 2026 11:03 PM
ADDED : ஜூலை 20, 2026 10:41 PM
சென்னை: 'ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்ட பின், வளர்ச்சி திட்டப் பணிகள் மந்தமடைந்துள்ளதுடன், மக்கள் பிரதிநிதிகளுக்கு அதிகாரிகள் உரிய ஒத்துழைப்பு வழங்குவதில்லை' என, கவுன்சிலர்கள் குற்றஞ்சாட்டினர்.
கோடம்பாக்கம் மண்டலக்குழு கூட்டம், அதன் தலைவர் கிருஷ்ணமூர்த்தி தலைமையில் நேற்று நடந்தது.
இதில் கவுன்சிலர்கள் பேசியதாவது:
கடந்த தி.மு.க., ஆட்சியில் தொகுதியின் 80 சதவீத வளர்ச்சி பணிகள் நிறைவேற்றப்பட்டதால், தற்போதைய த.வெ.க., அரசிற்கு, பெரிய சவால்கள் எதுவும் இல்லை.
இந்த அரசில், புதிய பணிகள் எதுவும் நடைபெறவில்லை. மழைக்காலம் தொடங்கியுள்ளதால், அனைத்து மழைநீர் வடிகால்களையும் உடனடியாக துார்வார வேண்டும்.
பணிகளை முடிக்காமல் அதிகாரிகள் எங்களை ஏமாற்றியதால், மக்களும், தேர்தலில் ஏமாற்றினர் என, தி.மு.க., கவுன்சிலர்கள் வேதனை தெரிவித்தனர்.
மேற்கு மாம்பலம் 134வது வார்டு அலுவலக வளாகத்தில் இரவு நேரங்களில் மது அருந்துகின்றனர். விதிமீறி செயல்படும் டாஸ்மாக் மதுக்கடைகள் குறித்து பலமுறை பட்டியல் வழங்கியும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை.
மேலும், 2026 - -27 நிதியாண்டுக்கான கவுன்சிலர் நிதி முழுமையாக பயன்படுத்தப்படவில்லை. அரசு மாறிய பின், மக்கள் பிரதிநிதிகளை அதிகாரிகள் மதிப்பதில்லை. புதிய திட்டங்கள், பணிகள் குறித்து தகவல் தெரிவிப்பதில்லை.
கோயம்பேடு நியூ காலனியில் திறக்கப்பட்ட பொது கழிப்பறை குறித்து, சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளுக்கு தகவல் இல்லாத நிலை உள்ளது.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.