'அம்பத்துார் தொழிற்பேட்டையில் தேங்கும் மழைநீர்: கூவம் ஆற்றில் விட நடவடிக்கை'
'அம்பத்துார் தொழிற்பேட்டையில் தேங்கும் மழைநீர்: கூவம் ஆற்றில் விட நடவடிக்கை'
UPDATED : செப் 26, 2026 06:36 PM
ADDED : செப் 26, 2026 05:12 PM
சென்னை: ''அம்பத்துார் தொழிற்பேட்டையில் தேங்கும் மழைநீரை, ஓட்டேரி நல்லா கால்வாய்க்கு பதிலாக கூவம் ஆற்றில் விட நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது,'' என, நகராட்சி நிர்வாகத்துறை செயலர் ககன்தீப் சிங் பேடி தெரிவித்தார்.
சென்னை நேப்பியார் பாலம், கூவம் ஆற்றின் முகத்துவாரம், முகப்பேரில் 130 கோடி ரூபாயில் அமைக்கப்படும் மழைநீர் வடிகால் உள்ளிட்ட பல்வேறு பணிகளை, நகராட்சி நிர்வாகத்துறை செயலர் ககன்தீப் சிங் பேடி, மாநகராட்சி கமிஷனர் சமீரன் உள்ளிட்டோர், நேற்று ஆய்வு செய்தனர்.
இது குறித்து நகராட்சி நிர்வாகத்துறை செயலர் ககன்தீப் சிங் பேடி கூறியதாவது:
வடகிழக்கு பருவமழை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை, சென்னையில் அரசு தீவிரப்படுத்தி உள்ளது. குறுகிய கால பணிகளை, அக்., 10ம் தேதிக்குள் முடிக்க உத்தரவிட்டுள்ளோம்.
அதேநேரம், நீண்ட கால பணிகள் தொடரும்போது, அனைத்து விதமான தடுப்பு நடவடிக்கைகள் கட்டாயம் இருக்க வேண்டும். அவ்வாறு இல்லாதபட்சத்தில், ஒப்பந்ததாரர் முதல் அதிகாரிகள் வரை நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
அதேபோல, அம்பத்துார் தொழிற்பேட்டையில் தேங்கும் மழைநீர் ஓட்டேரி நல்லா கால்வாய் வாயிலாக வெளியேற்றப்பட்டு வருகிறது.
வடசென்னை பகுதிகளில் ஏற்படும் மழை வெள்ளம் பாதிப்புக்கும், இதுவும் ஒரு காரணமாக அமைக்கிறது. எனவே, முகப்பேர் சாலை வழியாக கூவம் ஆற்றில் திருப்பி விடும் பணி நடந்து வருகிறது. இதில், 70 சதவீத பணிகள் முடிந்துள்ளன. மீதமுள்ள பணிகளும் விரைந்து முடிக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.