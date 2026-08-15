/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/ மனைவிக்கு கொலை மிரட்டல் விடுத்த போதை கணவன் கைது
ADDED : ஆக 13, 2026 05:21 PM
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மதுரவாயல், ஆக. 14–
கத்தியை காட்டி மனைவிக்கு கொலை மிரட்டல் விடுத்த, கணவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
மதுரவாயல், ஆலப்பாக்கத்தை சேர்ந்தவர் பிரியா, 34. இவரது கணவர் சேகர், 38. இந்த தம்பதிக்கு மூன்று குழந்தைகள் உள்ளன.
சேகர் தினமும் மது அருந்திவிட்டு வந்து, மனைவியிடம் தகராறு செய்து வந்துள்ளார். மே மாதம் மனைவியை தாக்கிய புகாரில், மதுரவாயல் போலீசார் சேகரை கைது செய்தனர்.
ஜாமினில் வெளியே வந்த சேகர், திருந்தி வாழ்வதாக கூறி, பிரியா மற்றும் குழந்தைகளுடன் சேர்ந்து வாழ்ந்து வந்தார்.
கடந்த 10 ம் தேதி மீண்டும் தகராறு ஏற்பட்டு, பிரியாவை கையால் தாக்கியதுடன், வீட்டில் இருந்த கத்தியைக் காட்டி கொலை மிரட்டல் விடுத்துள்ளார்.
இதுகுறித்த புகாரையடுத்து, மதுரவாயல் போலீசார் வழக்கு பதிந்து, சேகரை கைது செய்தனர்.