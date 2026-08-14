/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/ அகர்வால்ஸ் மருத்துவமனை படூரில் தொடக்கம்
ADDED : ஆக 14, 2026 07:24 PM
அ நிறம் | அளவு
சென்னை: கேளம்பாக்கம் படூரில், டாக்டர் அகர்வால்ஸ் கண் மருத்துவமனை தொடங்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழகத்தில், டாக்டர் அகர்வால்ஸ் கண் மருத்துவ குழுமத்தின், 88வது மருத்துவமனையை கேளம்பாக்கம் படூரில், அம்மருத்துவ குழும இயக்குனர் அதியா அகர்வால், நேற்று திறந்து வைத்தார்.
திறப்பு விழாவையொட்டி, செப்., 30ம் தேதி வரை இலவச கண் பரிசோதனை மற்றும் மருத்துவ ஆலோசனை வழங்கப்பட உள்ளது. இதற்காக, 95949 01452 என்ற எண்ணில் முன்பதிவு செய்து கொள்ளலாம் என, அம்மருத்துவமனை தெரிவித்துள்ளது.