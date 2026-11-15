/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/சென்னை, புறநகரில் அ.தி.மு.க.,வில் மா.செ., நியமனம்
UPDATED : நவ 15, 2026 11:08 PM
ADDED : நவ 15, 2026 11:08 PM
அ நிறம் | அளவு
சென்னை: அ.தி.மு.க., சென்னை புறநகர் மாவட்ட செயலராக, பெரும்பாக்கம் ராஜசேகர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
அ.தி.மு.க.,வின், சென்னை புறநகர் மாவட்ட செயலராக, முன்னாள் எம்.எல்.ஏ., கந்தன் பதவி வகித்து வந்தார். இந்த சூழலில், அவர் அ.தி.மு.க.வில் இருந்து விலகி, த.வெ.க.,வில் தன்னை இணைத்துக்கொண்டார்.
இதைத் தொடர்ந்து, அ.தி.மு.க., புரட்சி தலைவி பேரவை துணை செயலர் பெரும்பாக்கம் ராஜசேகரை, சென்னை புறநகர், பொறுப்பு மாவட்ட செயலரை நியமித்து, அக்கட்சியின் பொதுச் செயலர் பழனிசாமி அறிவித்துள்ளார்.