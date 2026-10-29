/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/வரும் 31ம் தேதி அ.தி.மு.க., பொதுக்கூட்டம்
ADDED : அக் 28, 2026 08:30 PM
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சென்னை: செங்கல்பட்டு மாவட்டம் மறைமலைநகரில் வரும் 31ம் தேதி நடக்கும் பொதுக்கூட்டத்தில் அ.தி.மு.க., பொதுச் செயலர் பழனிசாமி பங்கேற்க உள்ளார்.
அ.தி.மு.க.,வின் 55ம் ஆண்டு தொடக்க நாளை முன்னிட்டு, தமிழகம் முழுதும் பொதுக்கூட்டங்கள் நடந்து வருகின்றன. அதன்படி, செங்கல்பட்டு மேற்கு மாவட்டம் சார்பில், கடந்த 17ம் தேதி ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட பொதுக்கூட்டத்தில் பழனிசாமி பங்கேற்பதாக இருந்தது.
மழை காரணமாக அந்த பொதுக்கூட்டம் ஒத்திவைக்கப்பட்டது. இந்நிலையில், வரும் 31ம் தேதி சனிக்கிழமை, மறைமலைநகரில் அ.தி.மு.க., பொதுக்கூட்டத்திற்கு மீண்டும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இதில், பழனிசாமி பங்கேற்க உள்ளதாக, அ.தி.மு.க., தலைமை அறிவித்துள்ளது.