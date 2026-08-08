தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/ இடநெருக்கடியில் 'ஏர்போர்ட் சைபர் கிரைம்' அலுவலகம்: புகார் அளிக்க வருவோர் அவதி

இடநெருக்கடியில் 'ஏர்போர்ட் சைபர் கிரைம்' அலுவலகம்: புகார் அளிக்க வருவோர் அவதி

இடநெருக்கடியில் 'ஏர்போர்ட் சைபர் கிரைம்' அலுவலகம்: புகார் அளிக்க வருவோர் அவதி

UPDATED : ஆக 08, 2026 01:14 AM

ADDED : ஆக 07, 2026 06:11 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

UPDATED : ஆக 08, 2026 01:14 AM ADDED : ஆக 07, 2026 06:11 PM

Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

சென்னை:விமான நிலைய வளாகத்தில் செயல்பட்டுவரும், தென் சென்னை சைபர் கிரைம் பிரிவை, பொதுமக்கள் எளிதில் அணுகும் வகையில், வேறு இடத்துக்கு மாற்ற வேண்டும் என்ற கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.

சென்னை விமான நிலைய வளாகத்தில், 'எஸ் - 2' விமான நிலைய காவல் நிலையம் மற்றும் உதவி கமிஷனர் அலுவலகம், நீண்ட காலமாக செயல்பட்டு வருகிறது. இந்நிலையில், கடந்த ஆண்டு தென்சென்னை மாவட்ட சைபர் கிரைம் பிரிவும் இங்கு அமைக்கப்பட்டது.

விமான நிலைய வளாகத்தில் ஏற்கனவே இட வசதி குறைவாக உள்ள நிலையில், சைபர் கிரைம் பிரிவும் செயல்படுவதால் நெரிசல் அதிகரித்துள்ளது.

விமான பயணியருக்கான சேவையைவிட, சைபர் குற்ற புகார் அளிக்க வருவோர் எண்ணிக்கை அதிகமாக இருப்பதால், காவல் நிலையத்தில் அமரக்கூட இடமின்றி சிரமம் ஏற்படுகிறது.



ஆலந்துார், ஆதம்பாக்கம், மீனம்பாக்கம் மட்டுமின்றி, தென்சென்னை மாவட்டத்தின் பல காவல் நிலையங்களுக்கு உட்பட்ட சைபர் குற்ற வழக்குகளில் தொடர்புடையவர்களும் இங்கு வருவதால், கூடுதல் நெருக்கடி நிலவுகிறது.

புகார் அளிக்க வருவோர் கூறியதாவது:

சைபர் கிரைம் பிரிவுக்கு கார்களில் வருவோர், விசாரணை முடிந்து செல்ல பல மணி நேரம் காத்திருக்க வேண்டியுள்ளது. விமான நிலையத்துக்குள் வரவும், வெளியே செல்லவும், 'டோல்' கட்டணம் செலுத்த வேண்டியுள்ளது. மேலும், அருகில் தேவையான கடைகள் கூட இல்லை.

புகார் அளிக்க வரும் பொதுமக்கள் சிரமப்படும் வகையில் சைபர் கிரைம் பிரிவு செயல்படுகிறது. எனவே, போலீஸ் உயர் அதிகாரிகள் உடனடியாக மாற்று இடத்தை தேர்வு செய்ய வேண்டும்.

இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.

விரைவில் இடம் மாறும் சென்னை விமான நிலையத்தில் செயல்பட்டு வரும், 'சைபர் கிரைம்' தெற்கு பிரிவை மாற்றக்கோரி தொடர்ந்து புகார்கள் வருகின்றன. இது சம்பந்தமாக உயர் அதிகாரிகள் மற்றும் தலைமையகத்திற்கு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பொதுமக்கள் புகார் அளிக்க பிரச்னை இல்லாத வகையில், மாற்று இடமும் தேர்வு செய்து வருகிறோம். மக்கள் வசதிக்கு முன்னுரிமை தரும் வகையில், விரைவில் அலுவலகம் இடம் மாற்றப்படும். - விஜயகுமார், தென் மண்டல போலீஸ் இணை கமிஷனர். ***


தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us