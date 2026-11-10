மது அருந்தி கொண்டிருந்த ரவுடி வெட்டிக் கொலை

ADDED : நவ 10, 2026 08:47 PM
காசிமேடு: காசிமேடு பகுதியில் ரவுடியாக வலம் வந்த தீபத், 25, என்பவர், மது அருந்திக்கொண்டிருந்த போது மர்ம கும்பலால் வெட்டி கொல்லப்பட்டார்.
காசிமேடு, சிங்காரவேலர் நகரைச் சேர்ந்தவர் தீபத் என்ற சளி தீபத், 25. இவர், மீது கொலை உட்பட 17 வழக்குகள் உள்ளன.
இன்று (நவ.,10) காலை 9:00 மணிக்கு, காசிமேடு மீன்பிடி துறைமுகத்திற்கு சென்று, பைபர் படகுகள் கட்டும் இடத்தில் அமர்ந்து மது அருந்தி கொண்டிருந்தார்.
அப்போது, அங்கு வந்த மர்ம கும்பல், தீபக்கை சரமாரியாக வெட்டிக் கொலை செய்தனர். இதில் தீபக்கின் தலை சிதைந்து சம்பவ இடத்திலேயே ரத்தவெள்ளத்தில் உயிரிழந்தார்.
தகவல் அறிந்து வந்த மீன்பிடி துறைமுகம் போலீசார், உடலை பிரேத பரிசோதனைக்காக ஸ்டான்லி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
காசிமேடு போலீசார் வழக்கு பதிந்து, கொலைக்கான காரணம் குறித்து விசாரித்து வருகின்றனர்.