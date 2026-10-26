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/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/‘அம்மா குடிநீர்’ சுத்திகரிப்பு மையங்கள் அனைத்தும் முடங்கின! மாநகராட்சியும், வாரியமும் மோதல் போக்கால் சிக்கல்

‘அம்மா குடிநீர்’ சுத்திகரிப்பு மையங்கள் அனைத்தும் முடங்கின! மாநகராட்சியும், வாரியமும் மோதல் போக்கால் சிக்கல்

‘அம்மா குடிநீர்’ சுத்திகரிப்பு மையங்கள் அனைத்தும் முடங்கின! மாநகராட்சியும், வாரியமும் மோதல் போக்கால் சிக்கல்

ADDED : அக் 24, 2026 11:26 PM

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ADDED : அக் 24, 2026 11:26 PM

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சென்னை: சென்னையில் அனைவருக்கும் சுகாதாரமான குடிநீர் வினியோகிக்கும் வகையில், 2016ல், 1.50 கோடி ரூபாயில், 50 இடங்களில் அமைக்கப்பட்ட, ‘அம்மா’ குடிநீர் சுத்திகரிப்பு மையங்கள் முடங்கியுள்ளது. அதற்கான ஒதுக்கப்பட்ட இடங்களும் வீணடிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த விவகாரத்தில் மாநகராட்சியும், சென்னை குடிநீர் வாரியமும் ஒருவரை மாற்றி ஒருவர் குற்றம் சாட்டி வருகின்றன. மீண்டும் குடிநீர் சுத்திகரிப்பு திட்டத்தை செயல்படுத்த, த.வெ.க., அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்தனர்.

சென்னையில் சுகாதாரமான குடிநீர் அனைத்து தரப்பினரும் கிடைக்கும் வகையில், ‘அம்மா’ குடிநீர் சுத்திகரிப்பு மையம், 2016ல் அப்போதைய முதல்வர் ஜெயலலிதாவால் கொண்டு வரப்பட்டது.

ஒரு மையத்திற்கு மூன்று லட்சம் ரூபாய் என, 1.50 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில், 50 இடங்களில் இம்மையங்கள் மாநராட்சியால் தொடங்கப்பட்டன.

தனியார் கேன் குடிநீருக்கு இணையான சுத்திகரிக்கப்பட்ட குடிநீர், இம்மையத்தில் இலவசமாக கிடைத்ததால் பொதுமக்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பை பெற்றது. ஒரு மையத்திற்கு 400 பயனாளிகள் என, மொத்தம் 20 ஆயிரம் குடும்பங்கள் பயன்பெற்று வந்தன.

ஒரு வீட்டுக்கு, 20 லிட்டர் வீதம் நான்கு லட்சம் லிட்டர் சுத்திகரிக்கப்பட்ட குடிநீர் விநியோகிக்கப்பட்டது. இதற்காக மாநகராட்சி சார்பில், ‘ஸ்மார்ட்’ அட்டை வழங்கப்பட்டது.

கொரோனா பாதிப்பு, ஆட்சி மாற்றம் காரணமாக, அம்மா குடிநீர் மையங்கள் பராமரிப்பில்லாமல் கைவிடப்பட்டன. இம்மையங்களை மீண்டும் திறக்கக்கோரி பொதுமக்கள் கோரிக்கை வைத்தும், தி.மு.க., அரசு கண்டுகொள்ளவில்லை.

இந்நிலையில், ேஹாட்டல் உள்ளிட்ட வணிக பயன்பாட்டுக்கு, குடிநீரை விற்பதாக புகார் வந்ததையடுத்து, மாநகராட்சி பராமரித்து வந்த இம்மையங்கள், 2022ல், குடிநீர் வாரியத்திடம் ஒப்படைக்க முடிவு செய்யப்பட்டது. இதற்காக மன்ற கூட்டத்தில் தீர்மானமும் நிறைவேற்றப்பட்டது.

ஆனால், முறையாக ஒப்படைக்கவில்லை என, குடிநீர் வாரியம் மறுக்கிறது. நிர்வாகங்களுக்குள் உள்ள முரண்பாட்டால், அம்மா குடிநீர் திட்டம் முடங்கிவிட்டது.

இந்நிலையில், சென்னை குடிநீர் வாரியம் சார்பில், பொதுமக்கள் அதிகம் கூடும், பேருந்து, ரயில் நிலையங்கள், பூங்காக்கள், வணிக பகுதிகள், மருத்துவமனைகள், கோவில்கள், கல்லுாரிகள், மெரினா கடற்கரை உட்பட, 50 இடங்களில், சுத்திகரிக்கப்பட்ட தானியங்கி குடிநீர் மையங்கள் அமைக்க முடிவு செய்யப்பட்டது.

இதற்காக, 6.04 கோடி ரூபாயில் அமைக்கப்பட்ட மையங்களை, 2025 ஜூன் மாதம், அப்போதைய முதல்வர் ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்தார்.

வாரிய குழாய்களில் இருந்து பெறும் குடிநீரை, மையங்களில் உள்ள, 6,000 மற்றும் 9,000 கொள்ளளவு கொண்ட தொட்டியில் சேகரித்து, அதை அல்ட்ரா, கார்பன் மற்றும் புறஊதா கதிர் வடிகட்டிகளால் சுத்திகரித்து, பொதுமக்களுக்கு வழங்கப்பட்டு வருகிறது.

தேவைப்படுவோர், 1 மற்றும் 1.5 லிட்டர் பாட்டிலில் பிடித்து பயன்படுத்தும் வகையில், மையங்களில் தானியங்கி இயந்திரங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த மையங்களை, மூன்று ஆண்டுகள் இயக்கி பராமரிக்க, ஒப்பந்தம் விடப்பட்டுள்ளது.

அதேநேரம், வீடுகளுக்கு 20 லிட்டர் வீதம் வழங்கும் அம்மா குடிநீரை, மீண்டும் வழங்க வேண்டும் என, பொதுமக்கள் மத்தியில் கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.

இதுகுறித்து, பொதுமக்கள் கூறியதாவது:

வெளியில் 20 லிட்டர் கேன் குடிநீரை, 30 முதல் 40 ரூபாய் வரை கொடுத்து வாங்குகிறோம். குடிக்க இந்த குடிநீரும், சமைக்க வாரியம் வழங்கும் குடிநீரும் பயன்படுத்தி வருகிறோம்.

வாரியம் குடிநீரில் கழிவுநீர் கலப்பு, மாசு, மண் கலப்பு போன்ற பிரச்னை அடிக்கடி ஏற்படுவதால், கேன் குடிநீரை நம்பி இருக்க வேண்டி உள்ளது. முன்பு போல், அம்மா குடிநீர் வழங்கினால், மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். அதற்கு அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.

மாநகராட்சி அதிகாரிகள் கூறியதாவது:
அம்மா குடிநீர் வினியோகம் செய்த நிறுவனம், அதை முறையாக பராமரிக்காததுடன், மக்களுக்கு வழங்காமல், வணிக பயன்பாட்டுக்கு குடிநீரை விற்றதால் குழப்பம் ஏற்பட்டது. அரசியல் தலையீடு காரணமாக, மையங்களை பராமரிப்பதில் நிர்வாக சிக்கல் ஏற்பட்டது.
சுத்திகரிப்பின்போது வெளியேறும் கழிவுநீரால், சுகாதார பிரச்னையும் ஆனது. இதனால் குடிநீர் வாரியத்திடம் ஒப்படைத்தோம். அதிலும் நிர்வாக குளறுபடி ஏற்பட்டதால், மையங்கள் பயன்பாட்டுக்கு வரவில்லை.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.



குடிநீர் வாரிய அதிகாரிகள் கூறியதாவது:
அம்மா குடிநீர் மையங்களை, ஒப்படைப்பதாக தீர்மானம் நிறைவேற்றிய மாநகராட்சி, ஏற்கனவே வழங்கிய ஒப்பந்தத்தை ரத்து செய்யவில்லை. கோப்புகளை திருப்பி அனுப்பி, முறையாக ஒப்படைக்க கேட்டோம். இன்னும் ஒப்படைக்கவில்லை.
அதனால் 50 இடங்களில் தானியங்கி குடிநீர் மையங்கள் அமைத்துள்ளோம். குடிநீர் திருட்டு, சேதத்தை கண்காணிக்க, ஒவ்வொரு மையங்களிலும் கேமரா அமைத்து தலைமை அலுவலகத்தில் கண்காணிக்கிறோம்.
மூன்று ஆண்டுகள் ஒப்பந்தம் விட்டதால், அத்திட்டத்தை ரத்து செய்ய முடியாது. அரசு முடிவு செய்தால், அம்மா குடிநீர் மையங்களை மீண்டும் திறக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.



கழிவாக வரும் நீரை


பிற தேவைகளுக்கு
பயன்படுத்தலாம்!
‘அம்மா’ குடிநீர் மையங்களுக்கு, ஆழ்துளை கிணறுகள் அமைத்து, தண்ணீர் எடுக்கப்பட்டது. அந்த தண்ணீரில் கால்சியம், மக்னீசியம், சோடியம் போன்ற தாது பொருட்கள் உள்ளன. அந்த நீரை எதிர்மறை சவ்வூடு பரவல் முறையில் சுத்திகரிக்கும்போது, கழிவாக வெளியேறும் நீரில், தாது பொருட்களின் அடர்த்தி, சற்று அதிகமாக இருக்கும்.
அந்த நீர் குடிக்க உகந்ததாக இருக்காது. கழிப்பறைகள், பாத்திரம், வீடு கழுவ உள்ளிட்ட பிற தேவைகளுக்கு பயன்படுத்தலாம். அந்த நீருடன் சம அளவு சாதாரண நீரை கலந்தால், வழக்கமாக பயன்படுத்தும் நீருக்கு இணையான தன்மையை பெறும்.
சுத்திகரித்து வெளியேறும் நீர், கழிவுநீருக்கு சமமானது அல்ல. மாற்று பயன்பாட்டுக்கு பயன்படுத்தலாம் என, மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் கூறியது.



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