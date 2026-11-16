அகில இந்தி நீச்சல் தரவரிசை போட்டி நிறைவு ரூ.10 லட்சம் பரிசு வழங்கிய எஸ்.ஆர்.எம்.,
அகில இந்தி நீச்சல் தரவரிசை போட்டி நிறைவு ரூ.10 லட்சம் பரிசு வழங்கிய எஸ்.ஆர்.எம்.,
UPDATED : நவ 15, 2026 03:26 PM
ADDED : நவ 15, 2026 03:24 PM
சென்னை: பத்து மாதங்களாக நடந்த இந்தியாவின் முதல் மாதாந்திர அகில இந்திய தரவரிசை நீச்சல் போட்டி தொடரில், ஒட்டுமொத்த வெற்றியாளர்களுக்கு, 10 லட்சம் ரொக்க பரிசை, எஸ்.ஆர்.எம்., பல்கலை வழங்கியது.
எஸ்.ஆர்.எம்., பல்கலை சார்பில், நாட்டின் முதல் மாதாந்திர அகில இந்திய ரேங்கிங் நீச்சல் தொடர், காட்டாங்கொளத்துார் எஸ்.ஆர்.எம்., பல்கலை வளாகத்தில் நடந்தது.
கடந்தாண்டு அக்டோபரில் துவங்கிய இத்தொடர், தொடர்ந்து 10 மாதங்களாக ஒவ்வொரு மாதமும் இரண்டாவது சனிக்கிழமையன்று நடந்தது. இதன், 10வது மற்றும் இறுதிச்சுற்று, நேற்று முன்தினம் நிறைவடைந்தது.
பள்ளி, கல்லுாரி மாணவர்கள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்காக நடத்தப்பட்ட இப்போட்டியில், கர்நாடகா, ஆந்திரா, மஹாராஷ்டிரா உள்ளிட்ட பல்வேறு மாநிலங்களைச் சேர்ந்த நீச்சல் வீரர் – வீராங்கனையர் பங்கேற்று, தங்கள் திறமையை வெளிப்படுத்தினர்.
பத்து மாதங்களாக நடைபெற்ற போட்டிகளில், தொடர்ந்து சிறப்பாக செயல்பட்ட வீரர்களின் ஒட்டுமொத்த சாதனைகள் அடிப்படையில், வெற்றியாளர்களுக்கு 10 லட்சம் ரூபாயுடன், பதக்கங்கள், கோப்பைகள் வழங்கப்பட்டன.
நிகழ்ச்சியில், அரசின் ‘மிஷன் ஒலிம்பிக்’ திட்டத்தின் சிறப்பு ஐ.பி.எஸ்., அதிகாரி மயில்வாகனன் பங்கேற்று, வீரர் – வீராங்கனையருக்கு பரிசுகளை வழங்கினார்.
இதுகுறித்து, பல்கலை விளையாட்டு துறை இயக்குனர் மோகனகிருஷ்ணன் கூறியதாவது:
தமிழகம் உள்ளிட்ட பல்வேறு மாநிலங்களைச் சேர்ந்த நீச்சல் வீரர்களுக்கு, தொடர் போட்டி அனுபவம் அளித்து, அவர்களின் திறமையை மேம்படுத்துவதே இத்தொடரின் முக்கிய நோக்கம். குறிப்பாக, 2036ம் ஆண்டு ஒலிம்பிக் போட்டிகளில், இந்தியா சார்பில் பங்கேற்று பதக்கங்கள் வெல்லக்கூடிய வீரர்களை உருவாக்கும் இலக்குடன் இப்போட்டிகள் நடத்தப்பட்டன.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.