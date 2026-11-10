அகில இந்திய வாலிபால் போட்டி எஸ்.ஆர்.எம்., பல்கலை சாம்பியன்
அகில இந்திய வாலிபால் போட்டி எஸ்.ஆர்.எம்., பல்கலை சாம்பியன்
ADDED : நவ 09, 2026 04:51 PM
சென்னை: அகில இந்திய வாலிபால் போட்டியில், எஸ்.ஆர்.எம்., பல்கலை அணி சாம்பியன் கோப்பையை வென்றது.
அகில இந்திய வாலிபால் போட்டி, கர்நாடக மாநிலம் ஹாசன் நகரில் கடந்த 5ம் தேதி முதல் நேற்று (நவ.,8) வரை நடந்தது.
இதில், ‘நாக் – அவுட்’ சுற்றில் கேரள பல்கலை அணியான பிஷப் மூர் கல்லுாரியை எதிர்கொண்ட எஸ்.ஆர்.எம்., அணி, 25 – -23, 25 – -22 என்ற நேர் செட் கணக்கில் வெற்றி பெற்று அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறியது.
அரையிறுதிப் போட்டியில், சென்னையின் டேஞ்சர் பாய்ஸ் அணியுடன் பலப்பரீட்சை நடத்தியது. இரு அணிகளும் மாறி மாறி புள்ளிகளைக் குவித்து, கடும் சவால் அளித்த நிலையில், 25- – 23, 22- – 25, 25 – -23 என்ற செட் கணக்கில் எஸ்.ஆர்.எம்., அணி வெற்றி பெற்று இறுதிப் போட்டிக்கு தகுதி பெற்றது.
இறுதிப் போட்டியில் மங்களூரு பிரண்ட்ஸ் அணியை எதிர்கொண்ட எஸ்.ஆர்.எம்., வீரர்கள், விறுவிறுப்பாக நடந்த போட்டியில் 25 – -23, 26 – -24, 25 – -18 என்ற கணக்கில் வெற்றி பெற்று சாம்பியன் கோப்பையை கைப்பற்றியது.