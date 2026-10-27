ஓட்டுச்சாவடி மறுசீரமைப்பு அனைத்து கட்சிகள் கூட்டம்
ஓட்டுச்சாவடி மறுசீரமைப்பு அனைத்து கட்சிகள் கூட்டம்
UPDATED : அக் 27, 2026 12:26 AM
ADDED : அக் 27, 2026 12:26 AM
சென்னை: ஓட்டுச்சாவடிகள் மறுசீரமைப்பு குறித்து, அனைத்து கட்சிகள் கூட்டம் மாநகராட்சி கமிஷனர் சமீரன் தலைமையில் நடந்தது. இதில் அ.தி.மு.க., பா.ஜ.,வை தவிர, பிற கட்சிகள் அனைத்தும் வெளிநடப்பு செய்தன.
வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் எனும் எஸ்.ஐ.ஆர்., எனும் நடவடிக்கையைத் தொடர்ந்து, வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு சுருக்க திருத்தப் பணிகள் தொடங்கின. அதனடிப்படையில் அடுத்தாண்டு, ஜன., 4ம் தேதி இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் வெளியிடப்படும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதை முன்னிட்டு, சென்னை ரிப்பன் மாளிகையில் ஓட்டுச்சாவடிகள் மறுசீரமைப்பு குறித்து, சென்னை மாநகராட்சி கமிஷனர் சமீரன் தலைமையில் ஆலோசனை கூட்டம் நேற்று நடந்தது. இந்த கூட்டத்தில் காங்., – பா.ஜ., – தி.மு.க., – அ.தி.மு.க., – த.வெ.க., உள்ளிட்ட அங்கீகரிக்கப்பட்ட 13 கட்சிகளின் பிரதிநிதிகள் இக்கூட்டத்தில் பங்கேற்றனர்.
இதில், அனைத்து கட்சிகளை சேர்ந்த, 12 பிரதிநிதிகள் பங்கேற்றனர். அவர்களுக்கு, மறுசீரமைப்பு செய்யும் வரைவு பட்டியல் வழங்கப்பட்டன. கூட்டம் தொடங்கியதும், காங்கிரஸ் கட்சியை சேர்ந்த நவாஸ், தலைமை தேர்தல் கமிஷனர் ஞானேஷ் குமார் பதவி விலக வேண்டும் என கூறி, பதாகை ஏந்தி வெளிநடப்பு செய்தார்.
தொடர்ந்து மற்ற கட்சிகளை சேர்ந்தவர்களும் அடுத்தடுத்து வெளிநடப்பு செய்தனர். அ.தி.மு.க.,வின் ரவி, சந்தான கிருஷ்ணன், பா.ஜ.,வின் துரைசாமி ஆகியோர், கூட்டம் முடியும் வரை அமர்ந்திருந்தனர்.
இதில் மாநகராட்சி கமிஷனர் சமீரன் கூறுகையில், ‘‘சென்னை மாவட்டத்தில் உள்ள 16 சட்டசபை தொகுதிகளில், 2026ம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில், 4,079 ஓட்டுச்சாவடிகள் அமைக்கப்பட்டன. மறுசீரமைப்புக்கு பின், 4,071 ஓட்டுச்சாவடிகள் நிர்ணயம் செய்யப்பட உள்ளன,’’ என்றார்.