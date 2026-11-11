2வது டிவிஷன் கிரிக்கெட் லீக் போட்டி: ஆழ்வார்பேட்டை கிளப் அணி வெற்றி
2வது டிவிஷன் கிரிக்கெட் லீக் போட்டி: ஆழ்வார்பேட்டை கிளப் அணி வெற்றி
UPDATED : நவ 10, 2026 04:35 PM
ADDED : நவ 10, 2026 04:31 PM
சென்னை: இரண்டாவது டிவிஷன் கிரிக்கெட் லீக் போட்டியில், ஆழ்வார்பேட்டை அணி வெற்றி பெற்றது.
தமிழ்நாடு கிரிக்கெட் சங்கத்தின் டிவிஷன் போட்டிகள், சென்னையில் பல்வேறு மைதானங்களில் நடக்கின்றன.
இதில், இரண்டாவது டிவிஷன் லீக் போட்டி, தெற்கு ரயில்வே மைதானத்தில் நடந்தது. முதலில் பேட் செய்த தெற்கு ரயில்வே இன்ஸ்டிடியூட் அணி 44 ஓவர்களில் 161 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தது.
தொடர்ந்து விளையாடிய ஆழ்வார்பேட்டை கிரிக்கெட் கிளப் அணி, சிறப்பாக விளையாடி, 29.3 ஓவர்களில் 4 விக்கெட் இழப்புக்கு 162 ரன்கள் எடுத்து வெற்றி பெற்றது.
ரெட்ஹில்ஸ் மைதானத்தில் நடந்த மற்றொரு போட்டியில், எழும்பூர் ஆர்.சி., அணி 50 ஓவர்களில் 8 விக்கெட் இழப்புக்கு 210 ரன்கள் எடுத்தது. பின்னர் களமிறங்கிய கோமலீஸ்வரர் சி.சி., அணி 48 ஓவர்களில் 8 விக்கெட் இழப்புக்கு 211 ரன்கள் எடுத்து த்ரில் வெற்றி பெற்றது.
மேலும், எத்திராஜ் அணி, 48.4 ஓவர்களில் அனைத்து விக்கெட் இழப்புக்கு, 210 ரன்கள் அடித்தது. அடுத்து களமிறங்கிய எம்.யு.சி., அணி, 36.2 ஓவர்களில் 104 ரன்கள் மட்டுமே அடித்து, அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்தது. இதனால், எத்திராஜ் அணி, 106 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது. போட்டிகள் தொடர்ந்து நடக்கின்றன.