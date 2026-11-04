/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/நெரிசலில் சிக்கிய ஆம்புலன்ஸ்
ADDED : நவ 03, 2026 04:17 AM
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பள்ளிக்கரணை: பல்லாவரம் – துரைப்பாக்கம் ரேடியல் சாலை, பள்ளிக்கரணை காமாட்சி மருத்துவமனை அருகே, நேற்று மாலை, போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது.
லேசான மழை மற்றும் அலுவலக நேரம் முடிந்ததால், காமாட்சி மருத்துவமனை முதல் துரைப்பாக்கம் சென்னை ஒன் சிக்னல் வரை 2.5 கி.மீ., நீளத்திற்கு வாகனங்கள் அணிவகுத்து நின்றன.
அப்போது, நோயாளியுடன் சென்ற ஆம்புலன்ஸ் 20 நிமிடங்களுக்கும் மேலாக நெரிசலில் சிக்கியது. போக்குவரத்து போலீசார் மற்றும் பொதுமக்கள் வழி ஏற்படுத்திய பின், ஆம்புலன்ஸ் வெளியேறியது.
இச்சாலையில் தினமும், இதே நிலை நீடிப்பதால், வாகனங்கள் விரைவாக செல்ல, போக்குவரத்து போலீசார் தனி கவனம் செலுத்தி, நெரிசலை சீர்படுத்த உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, வாகன ஓட்டிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.