கபாலீஸ்வரர் கோவிலுக்கான வாடகை பாக்கி: ரூ.9.74 கோடியை செலுத்திய 'அமிர்தாஞ்சன்'
கபாலீஸ்வரர் கோவிலுக்கான வாடகை பாக்கி: ரூ.9.74 கோடியை செலுத்திய 'அமிர்தாஞ்சன்'
UPDATED : ஆக 01, 2026 09:43 PM
ADDED : ஆக 01, 2026 09:41 PM
சென்னை:சென்னை, மயிலாப்பூர் கபாலீஸ்வரர் கோவிலுக்குச் சொந்தமான, 14 கிரவுண்ட் நிலத்திற்கான நிலுவைத் தொகை, 9.74 கோடி ரூபாயை, 'அமிர்தாஞ்சன்' நிறுவனம் செலுத்திவிட்டதாக, கோவில் நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.
கபாலீஸ்வரர் கோவிலுக்கு சொந்தமாக, 14 கிரவுண்ட், 910 சதுர அடி நிலம், 1901-ம் ஆண்டில், அமிர்தாஞ்சன் நிறுவனத்திற்கு, 99 ஆண்டுகள் குத்தகைக்கு விடப்பட்டது.
இந்நிலத்திற்கு, 2001-ம் ஆண்டு அரசால் நியாய வாடகை நிர்ணயிக்கப்பட்டது. இதை எதிர்த்து அமிர்தாஞ்சன் நிறுவனம் தொடர்ந்த வழக்குகளை, உயர் நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்து, நிலுவைத் தொகையைச் செலுத்த உத்தரவிட்டது.
கடந்த, 2018 மே மாதம் வரையிலான வாடகை நிலுவை தொகை, 9.74 கோடி ரூபாயை, ஆக., 2க்குள் செலுத்த வேண்டும்; இல்லாவிட்டால் ஜப்தி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டி வரும் என, ஹிந்து சமய அறநிலையத் துறை சார்பில் அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டது.
அதன் தொடர்ச்சியாக, 10 சதவீதம் வருமான வரி பிடித்தம் போக, மீதித் தொகையான, 8.77 கோடி ரூபாயை அமிர்தாஞ்சன் நிறுவனம் காசோலையாக, கோவில் அறங்காவலர் குழுத் தலைவர் விஜயகுமார் ரெட்டியிடம் நேற்று வழங்கியது.
இது தொடர்பாக, கபாலீஸ்வரர் கோவில் இணை ஆணையர் கவெனிதா வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில், 'அமிர்தாஞ்சன் நிறுவனம் செலுத்திய வாடகை நிலுவை தொகை, 8.77 கோடி ரூபாய் உடனடியாகக் கோவில் வங்கிக் கணக்கில் வரவு வைக்கப்பட்டது. பிடித்தம் செய்யப்பட்ட, 10 சதவீத வருமான வரித் தொகையை பெற நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது' என, தெரிவித்துள்ளார்.
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