அம்மா உணவக ஊழியர்களுக்கு ஊதியம் தினக்கூலி ரூ.400; மாதம் ரூ.12,000 ஆக உயர்வு
அம்மா உணவக ஊழியர்களுக்கு ஊதியம் தினக்கூலி ரூ.400; மாதம் ரூ.12,000 ஆக உயர்வு
UPDATED : அக் 28, 2026 07:12 PM
ADDED : அக் 28, 2026 07:06 PM
சென்னை: சென்னை மாநகராட்சியின் அம்மா உணவகங்களில் பணிபுரியும் ஊழியர்களின் தினக்கூலியை 325ல் இருந்து 400 ரூபாயாக உயர்த்த மாநகராட்சி முடிவு செய்துள்ளது. இதன் மூலம், அவர்களின் மாத ஊதியம் 9,750ல் இருந்து 12,000 ரூபாயாக அதிகரிக்க உள்ளது.
சென்னை மாநகராட்சியின் 382 அம்மா உணவகங்களில், மகளிர் சுய உதவிக் குழுக்கள் வாயிலாக நியமிக்கப்பட்ட 2,848 பேர் பணிபுரிகின்றனர். இவர்களுக்கு 2013ம் ஆண்டு தினக்கூலியாக 300 ரூபாய் வழங்கப்பட்டது. பின், 2024 முதல் தினக்கூலி 325 ரூபாயாக வழங்கப்பட்டு வருகிறது. தற்போது, ஊழியர்களின் வாழ்வாதாரத்தை கருத்தில் கொண்டு, தினக்கூலியை 400 ரூபாயாக உயர்த்த முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து மாநகராட்சி அதிகாரிகள் கூறியதாவது:
அம்மா உணவக ஊழியர்களுக்கு எட்டு மணி நேர வேலை அடிப்படையில் தினக்கூலி வழங்கப்படுகிறது. தற்போது தினக்கூலியாக 325 ரூபாய் பெறும் ஊழியர்கள், உயர்வுக்கு பின் 400 ரூபாய் பெறுவர். இதனால், மாத ஊதியம் 9,750ல் இருந்து 12,000 ரூபாயாக அதிகரிக்கும்.
தற்போது ஊழியர்களின் ஊதியத்திற்காக ஆண்டுக்கு 33.78 கோடி ரூபாய் செலவிடப்படுகிறது. ஊதிய உயர்வுக்கு பின் இந்த செலவு, 41.58 கோடி ரூபாயாக அதிகரிக்கும். இதற்காக, கூடுதலாக 7.79 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட உள்ளது.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.