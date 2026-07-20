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﻿ அமோனியா வாயு கசிவு காசிமேடில் பதற்றம்

﻿ அமோனியா வாயு கசிவு காசிமேடில் பதற்றம்

ADDED : ஜூலை 20, 2026 03:35 AM

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ADDED : ஜூலை 20, 2026 03:35 AM

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காசிமேடு: காசிமேடில் அமோனியா வாயு காசிவால் மீனவர்களிடையே பதற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது.

காசிமேடு மீன் சந்தை பகுதியில், தனியார் ஐஸ் கம்பெனி உள்ளது. அங்கு பயன்படுத்திய அமோனியா கலந்த நீரை, ஊழியர் ஒருவர் நேற்று இரவு கவனக்குறைவாக பக்கத்தில் உள்ள கால்வாயில் ஊற்றினார்.

இதனால் அப்பகுதி முழுதும் அமோனியா வாயு கசிந்ததால், அப்பகுதி மக்கள் கண்ணெரிச்சல், மூச்சுத்திணறலால் அச்சமடைந்தனர்.

தகவலறிந்த காசிமேடு மீன்பிடி துறைமுக போலீசார்,மீன்வளத் துறை அதிகாரிகள், ராயபுரம் தீயணைப்பு நிலைய வீரர்கள் விரைந்து வந்து, கால்வாயில் தண்ணீரை பீச்சியடித்து அமோனியா வாயுவை கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தனர். இதனால் அப்பகுதியில் சிறிது நேரம் பதற்றம் ஏற்பட்டது.

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