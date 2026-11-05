30 ஆண்டு போஸ்டர் ஆதிக்கத்திற்கு முற்றுப்புள்ளி அரசியல் கட்சியின் பிடியில் இருந்த சுவருக்கு விடிவு
30 ஆண்டு போஸ்டர் ஆதிக்கத்திற்கு முற்றுப்புள்ளி அரசியல் கட்சியின் பிடியில் இருந்த சுவருக்கு விடிவு
UPDATED : நவ 04, 2026 06:54 PM
ADDED : நவ 04, 2026 06:50 PM
கீழ்ப்பாக்கம்: அரசியல் கட்சிகளின் போஸ்டர் மற்றும் விளம்பரங்களால், 30 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக சீரழிந்து கிடந்த பச்சையப்பன் கல்லுாரி தடுப்புச்சுவருக்கு, மாநகராட்சியின் முயற்சியால் தற்போது விடிவுகாலம் பிறந்துள்ளது.
கீழ்ப்பாக்கம், பூந்தமல்லி நெடுஞ்சாலையில் பச்சையப்பன் கல்லுாரிக்கு சொந்தமான 1 கி.மீ., நீள தடுப்புச்சுவர், அருகில் உள்ள ஹாரிங்டன் சாலையில் அமைந்துள்ளது. இந்த தடுப்புச்சுவரை, 30 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக அரசியல் கட்சியினர் தங்கள் கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருந்தனர்.
இந்த தடுப்புச்சுவரில் கட்சி விளம்பரங்கள், போஸ்டர்கள் ஒட்டப்பட்டு பொலிவிழந்து காணப்பட்டது. இதுதொடர்பாக, பல்வேறு தரப்பினரிடையே பிரச்னைகளும் ஏற்பட்டு வந்தன. தற்போது, தடுப்புச்சுவரை அழகுபடுத்தும் முயற்சியில் மாநகராட்சி இறங்கியுள்ளது. இதற்கு கல்லுாரி நிர்வாகமும் ஒத்துழைப்பு அளித்துள்ளது.
இதையடுத்து, தனியார் தொண்டு நிறுவனமான ‘ஜியோ பவுண்டேஷன்’ சார்பில், 2 லட்சம் ரூபாய் செலவில் சுவரில் வண்ண ஓவியங்கள் வரையும் பணி மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.
இதற்கு, அரசியல் கட்சியினர் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருவதாக, தொண்டு நிறுவன நிர்வாகிகள் தெரிவித்துள்ளனர். நீண்டகாலமாக போஸ்டர் ஒட்டும் இடமாக இருந்த தடுப்புச்சுவரில், தற்போது ஓவியம் வரையப்பட்டு வருவது, அப்பகுதி மக்களிடம் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.