ஆய்வின்போது பறவை மீது மோதி ஆளில்லா விமானம் நொறுங்கியது
ஆய்வின்போது பறவை மீது மோதி ஆளில்லா விமானம் நொறுங்கியது
ADDED : நவ 16, 2026 09:08 PM
எண்ணுார்: ஆய்வின் போது பறவை மீது மோதி, ‘ட்ரோன்’ எனும் ஆள் இல்லா விமானம் விழுந்து நொறுங்கியது.
தமிழ்நாடு ஆள் இல்லாத வான்வழி வாகன கழகம் சார்பில், சென்னை, நாவலுாரில் செயல்பட்டு வரும் நிறுவனத்தால் தயாரிக்கப்பட்ட ஆள் இல்லா விமானம், தமிழக கடலோர காவல்படை தொடர்பாக, எண்ணுார் – பாரதியார் நகர் மற்றும் திருவொற்றியூர் பகுதியில், இன்று (நவ.,16) மாலை செலுத்தி ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது.
கடலில், 50 கி.மீ., துாரம் பயணித்து, மீண்டும் புறப்பட்ட இடத்திற்கே திரும்பிய இந்த ட்ரோன், பறவை மோதி, இறக்கைகள் சேதமாகி, விம்கோ நகரில் உள்ள தனியார் சரக்கு பெட்டக முனையத்திற்குள் விழுந்து நொறுங்கியது.
இது தொடர்பாக, எண்ணுார் போலீஸ் எஸ்.ஐ., ரமேஷ், போலீஸ்காரர் தமிழரசன் ஆகியோர், ஆளில்லா விமானத்தை இயக்கிய அதிகாரி ஷியாம் மற்றும் கார்த்திகேயன் ஆகியோரிடம் விசாரித்தனர். ஆளில்லா விமானத்தில் உடைந்த பாகங்கள், ‘கருடா’ நிறுவனத்தில் சார்பில் எடுத்து செல்லப்பட்டன.
இதன் மதிப்பு, பல லட்ச ரூபாய் வரை இருக்கக்கூடும் என தெரிகிறது.