தாம்பரத்தில் தொடர் பைக் திருட்டு ஆந்திர கும்பல் சுற்றி வளைப்பு
தாம்பரத்தில் தொடர் பைக் திருட்டு ஆந்திர கும்பல் சுற்றி வளைப்பு
ADDED : நவ 14, 2026 09:51 PM
தாம்பரம்: தாம்பரத்தில் இருசக்கர வாகனத் திருட்டில் ஈடுபட்ட வந்த ஆந்திர கும்பலை, 50க்கும் மேற்பட்ட கண்காணிப்பு கேமராக்களை ஆய்வு செய்து, போலீசார் இன்று (நவ.,14) கைது செய்தனர். அவர்களிடம் இருந்து, 14 வாகனங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
தாம்பரம் காவல் நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட பேருந்து நிலையம், ரயில் நிலையம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் நிறுத்தப்படும் இருசக்கர வாகனங்கள் தொடர்ந்து திருடப்பட்டன.
இதுகுறித்து வந்த புகார்களைத் தொடர்ந்து, குற்றவாளிகளைப் பிடிக்க, தனிப்படை அமைத்து போலீசார் கண்காணித்தனர்.
திருட்டு நடந்த இடங்களில் கண்காணிப்பு கேமரா காட்சிகளை ஆய்வு செய்ததில், ஒரு கும்பல் திட்டமிட்டு செயல்படுவது தெரியவந்தது.
இதையடுத்து, 50க்கும் மேற்பட்ட கேமராக்களின் காட்சிகளை ஆய்வு செய்து, ஆந்திராவில் பதுங்கியிருந்த நான்கு பேரை, நேற்று (நவ.,13) சுற்றிவளைத்து கைது செய்தனர்.
விசாரணையில், அரக்கோணத்தைச் சேர்ந்த முனுசாமி என்ற அப்பு, 21, பெரியபாளையத்தைச் சேர்ந்த நவீன்குமார், 23, ஆந்திர மாநிலம் நகரியைச் சேர்ந்த சந்தோஷ், 21, மொய்தீன், 41, என்பது தெரிந்தது.
முனுசாமி, தனியார் நிறுவனத்தில் இணையதள வடம் பதிக்கும் பணியில் இருந்தபோது, தனியாக நிறுத்தப்படும் வாகனங்களை நோட்டமிட்டு நவீன்குமாருக்கு தகவல் தெரிவித்துள்ளார். அவர், சந்தோஷ் உதவியுடன் வாகனங்களைத் திருடி அரக்கோணத்தில் பதுக்கினார். பின், மொய்தீன் மூலம் ஆந்திராவில் குறைந்த விலைக்கு விற்றதும் தெரியவந்தது.
கைது செய்யப்பட்டோரிடம் இருந்து 14 இருசக்கர வாகனங்களை போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர்.