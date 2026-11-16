அங்காளம்மன் கோவில் கும்பாபிஷேகம் விமரிசை

ADDED : நவ 15, 2026 05:36 PM
அரும்பாக்கம்: அங்காளம்மன் கோவில் கும்பாபிஷேகம், இன்று (நவ.,15) விமரிசையாக நடந்தது.
அரும்பாக்கத்தில் அங்காளம்மன் கோவில் அமைந்துள்ளது. இக்கோவில் கும்பாபிஷேக விழா, கடந்த 13ம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை கணபதி ஹோமம் உள்ளிட்ட சிறப்பு வழிபாடுகளுடன் தொடங்கியது.
நேற்று (நவ.,14) யாகசாலை பூஜைகள், ஹோமங்கள் மற்றும் சிறப்பு வழிபாடுகள் நடந்தன.
விழாவின் பிரதான நிகழ்வான மஹா கும்பாபிஷேகம், இன்று காலை நடந்தது. இதை முன்னிட்டு, அதிகாலை 4:30 மணிக்கு விஸ்வேஸ்வர பூஜை உள்ளிட்ட சிறப்பு பூஜைகளுடன் கும்பம் புறப்பாடு நடந்தது. காலை 6:15 மணிக்கு நுாதன விமானம் மற்றும் மகா கும்பாபிஷேகமும் நடந்தது.
தொடர்ந்து, காலை 6:30 மணிக்கு மூலவர் அங்காளம்மனுக்கு மஹா கும்பாபிஷேகம் நடத்தப்பட்டு, சிறப்பு அலங்காரம் மற்றும் தீபாராதனை நடந்தது. இதில் திரளான பக்தர்கள் பங்கேற்று அம்மனை தரிசனம் செய்தனர். இன்று முதல் 48 நாட்களுக்கு மண்டல அபிஷேகமும் நடக்க உள்ளது.