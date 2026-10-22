மழைநீரை சேமிக்க ‘மழை இல்லம்’ மாதிரி வீடு அமைத்து விழிப்புணர்வு: அண்ணா நகர் குடிநீர் வாரியம் முயற்சி
மழைநீரை சேமிக்க ‘மழை இல்லம்’ மாதிரி வீடு அமைத்து விழிப்புணர்வு: அண்ணா நகர் குடிநீர் வாரியம் முயற்சி
UPDATED : அக் 15, 2026 02:38 PM
ADDED : அக் 15, 2026 02:36 PM
அண்ணா நகர்: மழைநீரை வீணாக்காமல் சேமிப்பது எப்படி என்பதை விளக்கும் வகையில், அண்ணா நகர் குடிநீர் வாரிய அலுவலகத்தில், ‘மழை இல்லம்’ என்ற பெயரில், மாதிரி வீடு அமைத்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.
சென்னையில் நிலத்தடி நீர்மட்டத்தை மேம்படுத்தும் நோக்கில், வீடுகள், வணிக வளாகங்கள் மற்றும் தொழிற்சாலைகளில், மழைநீர் சேகரிப்பு கட்டமைப்புகளை கட்டாயமாக ஏற்படுத்த, 2001ல், அப்போதைய ஜெயலலிதா அரசு உத்தரவிட்டது.
மக்களிடம் வரவேற்பு பெற்ற இத்திட்டம், அதிகாரிகளின் தொடர் கண்காணிப்பு இல்லாததால், பல இடங்களில் முறையாக பராமரிக்கப்படாமல் உள்ளது.
இந்நிலையில், மழைநீர் சேகரிப்பின் அவசியத்தை மக்களுக்கு மீண்டும் உணர்த்தும் வகையில், அண்ணா நகர் குடிநீர் வாரிய மண்டல அலுவலகத்தில், ‘மழை இல்லம்’ என்ற மாதிரி வீட்டை அமைத்து, புதிய முயற்சியை மேற்கொண்டுள்ளது.
மாதிரி வீட்டின் மேற்கூரையில் விழும் மழைநீர், குழாய்கள் வழியாக எடுத்து செல்லப்பட்டு, கசடுகள் வடிகட்டப்பட்ட பின், தொட்டியில் சேகரிக்கப்படுகிறது.
இந்த நீரை, தேவைக்கேற்ப பயன்படுத்துவதுடன், மீதமுள்ள நீரை கிணறு அல்லது நிலத்தடியில் சேமிக்கவும் வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது.
மேலும், கசிவு நீரை பராமரித்தல், தனி வீடுகள், ஒருங்கிணைந்த குடியிருப்புகள், அடுக்குமாடி கட்டடங்களில் மழைநீரை சேகரிக்கும் முறைகள் குறித்த விளக்க வரைபடங்களும் இடம்பெற்றுள்ளன.
மண்டல அலுவலகத்திற்கு வரும் மக்கள், இந்த மாதிரி மழை இல்லத்தை பார்வையிட்டு செல்கின்றனர்.
இந்த மாதிரி இல்லத்தை முதல்வர் விஜய் விரைவில் பார்வையிட்டு, ஒவ்வொரு வீடுகளிலும் இத்திட்டத்தை செயல்படுத்த உள்ளார்.
குடிநீர் வாரிய அதிகாரிகள் கூறியதாவது:
சென்னையின் பல இடங்களில் நிலத்தடி நீர்மட்டம் குறைந்து வருகிறது. மழைநீர் சேகரிப்பின் அவசியத்தை மக்களுக்கு எடுத்துரைக்கும் வகையில், இந்த மாதிரி வீடு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. அனைத்து வீடுகளிலும் மழைநீரை சேமிக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.