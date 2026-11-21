அண்ணா பல்கலையில் பதவி உயர்வு கிடைக்காமல் 17 ஆண்டுகளாக 450 உதவி பேராசிரியர்கள் தவிப்பு
அண்ணா பல்கலையில் பதவி உயர்வு கிடைக்காமல் 17 ஆண்டுகளாக 450 உதவி பேராசிரியர்கள் தவிப்பு
ADDED : நவ 20, 2026 04:33 PM
சென்னை: அண்ணா பல்கலையில் பணியாற்றும், 450 உதவி பேராசிரியர்கள், 17 ஆண்டுகளாக பதவி உயர்வு கிடைக்காமல் தவிக்கின்றனர். ஊதிய உயர்வு, பதவி உயர்வு உட்பட பல்வேறு கோரிக்கை வலியுறுத்தி, தமிழ்நாடு அண்ணா பல்கலைக்கழக ஆசிரியர்கள் சங்கம் சார்பில், தலைமைச் செயலகத்தில் உயர்கல்வித்துறை செயலரிடம் இன்று (நவ.,20) மனு அளித்தனர்.
அண்ணா பல்கலை முதல்வர்கள் மற்றும் முக்கிய குழுக்களின் உறுப்பினர்களை சுழற்சி முறையில் நியமிக்க வேண்டும். மகப்பேறு விடுப்புக்கான ஆணை வழங்க வேண்டும். ஆசிரியர்களின் விண்ணப்பங்களை கண்காணிக்க இணைய தளத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்பது உட்பட, 22 கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, தமிழ்நாடு அண்ணா பல்கலைக்கழக ஆசிரியர்கள் சங்கம் சார்பில், பொதுச் செயலர் உதயகுமார் தலைமையில், 150க்கும் மேற்பட்ட உதவி பேராசிரியர்கள், இன்று சென்னை தலைமைச் செயலகம் எதிரே உள்ள பூங்காவில் திரண்டனர்.
போலீசார், அவர்களிடம் பேச்சு நடத்தினர். தொடர்ந்து, தலைவர் பிரபாகரன் உட்பட ஐந்து உதவி பேராசிரியர்கள் காலை 11:30 மணியளவில் தலைமைச் செயலகத்தின் உயர்கல்வித்துறை செயலர் தீரஜ் குமாரிடம் மனு அளித்தனர்.
பொதுச் செயலர் உதயகுமார் அளித்த பேட்டி:
தமிழகம் முழுதும் அண்ணா பல்கலையில் பணியாற்றும், 450 உதவி பேராசிரியர்களின் பதவி உயர்வு செய்யாமல் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது. 2008– 2009ல் பணியில் சேர்ந்த பேராசிரியர்கள், தற்போது வரை பதவி உயர்வும், ஊதிய உயர்வும் இல்லாமல் பணியாற்றுகின்றனர்.
சென்னையில் உள்ள நான்கு வளாகங்களில் பணியில் சேர்ந்த ஆசிரியர்கள், பேராசிரியர்களாகவும், உயர் நிர்வாக பொறுப்புகளுக்கும் பதவி உயர்வு பெற்றுள்ளனர்.
ஆனால், நாங்கள் 17 ஆண்டுகளாக பதவி உயர்வு கிடைக்காமல் தவிக்கிறோம். இன்னும், ஆறு ஆண்டுகளில் பலர் பணி ஓய்வு பெற உள்ளனர்.
எங்கள் கோரிக்கையை குறித்து, அண்ணா பல்கலை நிர்வாகம் அழைத்துப் பேச வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.