அண்ணா பல்கலை விளையாட்டு போட்டிகள் நியூ பிரின்ஸ் ஸ்ரீ பவானி கல்லுாரி சாதனை
அண்ணா பல்கலை விளையாட்டு போட்டிகள் நியூ பிரின்ஸ் ஸ்ரீ பவானி கல்லுாரி சாதனை
UPDATED : அக் 17, 2026 08:00 PM
ADDED : அக் 17, 2026 07:54 PM
சென்னை: அண்ணா பல்கலை மண்டல அளவிலான விளையாட்டுப் போட்டிகளில், நியூ பிரின்ஸ் ஸ்ரீ பவானி பொறியியல் மற்றும் தொழில்நுட்பக் கல்லுாரி மாணவர்கள், பல்வேறு இடங்களைப் பிடித்து சாதனை படைத்துள்ளனர்.
ஸ்ரீ சாய்ராம் பொறியியல் கல்லுாரியில், செப்., 11ல் நடந்த இறகுப்பந்துப் போட்டியில், நியூ பிரின்ஸ் கல்லுாரி மகளிர் அணி இரண்டாம் இடம் பிடித்தது.
ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா பொறியியல் கல்லுாரியில் செப்., 18ல் நடந்த சதுரங்கப் போட்டியில், ஆண்கள் மற்றும் பெண்கள் அணிகள் மூன்றாம் இடத்தைப் பிடித்தன.
எம்.ஐ.டி., வளாகத்தில் நடந்த கைப்பந்துப் போட்டியில், கல்லுாரி ஆண்கள் அணி முதலிடத்தையும், தாகூர் பொறியியல் கல்லுாரியில் நடந்த கைப்பந்துப் போட்டியில், மகளிர் அணி முதலிடத்தையும் வென்றது.
வெற்றி பெற்ற மாணவர்களுக்கு, கல்லுாரி தலைவர் லோகநாதன், துணைத் தலைவர் நவீன் பிரசாத், இயக்குநர் சுவாமிநாதன், முதல்வர் சரவணன், உடற்கல்வி இயக்குநர் மணிகண்டன் ஆகியோர் வாழ்த்து தெரிவித்தனர். கல்லுாரிக்கும், தமிழகத்துக்கும் மாணவர்கள் பெருமை சேர்த்துள்ளதாக நிர்வாகம் பாராட்டியது.