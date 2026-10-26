அண்ணா பல்கலை டேபிள் டென்னிஸ் ராஜலட்சுமி கல்லுாரி அணி சாம்பியன்
அண்ணா பல்கலை டேபிள் டென்னிஸ் ராஜலட்சுமி கல்லுாரி அணி சாம்பியன்
ADDED : அக் 25, 2026 04:35 PM
சென்னை: மண்டலங்களுக்கு இடையிலான மகளிர் டேபிள் டென்னிஸ் போட்டியில், ராஜலட்சுமி பொறியியல் கல்லுாரி அணி சாம்பியன் பட்டம் வென்றது.
அண்ணா பல்கலைக்கு உட்பட்ட மண்டலங்களுக்கு இடையிலான மகளிர் டேபிள் டென்னிஸ் போட்டி, விருதுநகரில் உள்ள காமராஜர் பொறியியல் கல்லுாரியில் நேற்று (அக்.,24) நடந்தது.
முதல் அரையிறுதிப் போட்டியில், ராஜலட்சுமி பொறியியல் கல்லுாரி அணியும், ஸ்டெல்லா மேரிஸ் கல்லுாரி அணியும் மோதின. இதில், ராஜலட்சுமி கல்லுாரி அணி 3 – 0 என்ற புள்ளிக்கணக்கில் வெற்றி பெற்று இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியது.
மற்றொரு அரையிறுதியில், சென்னை செயின்ட் ஜோசப் பொறியியல் கல்லுாரி அணியும், மதுரை தியாகராஜர் பொறியியல் கல்லுாரி அணியும் மோதி, செயின்ட் ஜோசப் அணி 3 – 0 என்ற புள்ளிக்கணக்கில் வெற்றி பெற்று இறுதிப் போட்டிக்குத் தகுதி பெற்றது.
தொடர்ந்து நடந்த இறுதிப் போட்டியில், ராஜலட்சுமி அணியும், செயின்ட் ஜோசப் அணியும் பலப்பரீட்சை நடத்தின. விறுவிறுப்பாக நடந்த இப்போட்டியில், ராஜலட்சுமி கல்லுாரி மகளிர் அணி 3 – 1 என்ற புள்ளிக்கணக்கில் வெற்றி பெற்று, சாம்பியன் பட்டத்தைக் கைப்பற்றி முதலிடம் பிடித்தது.