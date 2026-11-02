அண்ணா பல்கலை மண்டல வாலிபால் ஆர்.எம்.கே., கல்லுாரி சாம்பியன்
அண்ணா பல்கலை மண்டல வாலிபால் ஆர்.எம்.கே., கல்லுாரி சாம்பியன்
UPDATED : அக் 28, 2026 04:17 PM
ADDED : அக் 28, 2026 04:14 PM
சென்னை: அண்ணா பல்கலையின் மண்டல வாலிபால் போட்டியில், ஆர்.எம்.கே., பொறியியல் கல்லுாரி அணி, அனைத்து ஆட்டங்களிலும் வெற்றி பெற்று, சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றியது.
அண்ணா பல்கலையின் முதலாவது மண்டல வாலிபால் போட்டி, திருவள்ளூரில் பிரத்யுஷா கல்லுாரியில், கடந்த 26 மற்றும் 27ம் தேதிகளில் நடந்தன. போட்டியில், மண்டலத்திற்கு உட்பட்ட பல்வேறு கல்லுாரி அணிகள் மோதின.
இதில், ஆர்.எம்.கே., பொறியியல் கல்லுாரி அணி, முதல் சுற்றில் இந்திரா பொறியியல் கல்லுாரியை 25- – 18, 25 – -16 என்ற புள்ளிக்கணக்கிலும், காலிறுதியில் செயின்ட் பீட்டர்ஸ் பொறியியல் கல்லுாரியை, 25 – -20, 25- – 19 என்ற புள்ளிக்கணக்கிலும் வீழ்த்தியது.
அரையிறுதியில் ஏ.எம்.எஸ்., பொறியியல் கல்லுாரியை, 25 – -17, 25- – 21 என்ற புள்ளிக்கணக்கில் தோற்கடித்து இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறியது.
இறுதிப்போட்டியில், வேலம்மாள் பொறியியல் கல்லுாரி அணியை எதிர்கொண்ட ஆர்.எம்.கே., வீரர்கள், 25- – 22, 25 – -18 என்ற நேர் செட் கணக்கில் வெற்றி பெற்று, சாம்பியன் கோப்பையை தட்டிச் சென்றனர்.
அனைத்து ஆட்டங்களிலும் ஒரு தோல்வியின்றி ஆதிக்கம் செலுத்திய ஆர்.எம்.கே., அணியின் சாதனையை பாராட்டி, கல்லுாரி தலைவர் ஆர்.எஸ்.முனிரத்தினம், துணை தலைவர் ஆர்.எம். கிஷோர், முதல்வர் கே.ஏ. முகமது ஜுனைத் ஆகியோர், விருது மற்றும் 50 ஆயிரம் ரூபாய் பரிசு வழங்கினர்.
இப்போட்டியில், வேலம்மாள் பொறியியல் கல்லுாரி அணி இரண்டாம் இடத்தையும், பிரத்யுஷா பொறியியல் கல்லுாரி அணி மூன்றாம் இடத்தையும் பிடித்தன.