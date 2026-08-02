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﻿ தங்கமயில் ஜுவல்லரியில் இன்றும், நாளையும் ஆடிப்பெருக்கு சலுகை அறிவிப்பு

﻿ தங்கமயில் ஜுவல்லரியில் இன்றும், நாளையும் ஆடிப்பெருக்கு சலுகை அறிவிப்பு

ADDED : ஆக 02, 2026 03:34 AM

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ADDED : ஆக 02, 2026 03:34 AM

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சென்னை: தங்கமயில் ஜுவல்லரி நிறுவனம், ஆடி பெருக்கை முன் னிட்டு, தங்கம், வெள்ளி, வைரம், பிளாட்டினம் உள்ளிட்ட நகைகளுக்கு, சிறப்பு சலுகை அறிவித்துள்ளது.

தமிழகத்தில், நகை விற்பனையில் முன்னணியில் உள்ள, தங்கமயில் ஜுவல்லரி, ஆடி பெருக்கை முன்னிட்டு, இன்றும், நாளையும் சிறப்பு சலுகைகளை அறிவித்துள்ளது.

அதன்படி, தங்க நகை சேதாரத்தில், 25 முதல் 75 சதவீத தள்ளுபடி; 7 காரட்டுக்கு மேலான வைர நகைகளுக்கு, 25,000 ரூபாய் தள்ளுபடி; பிளாட்டினம், ரோஸ் கோல்டு சேதாரத்தில், 25 சதவீத தள்ளுபடியும் வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அதேபோல், ஒரு லட்சம் ரூபாய்க்கு மேல் நகைகளை வாங்கும் வாடிக்கையாளர்கள் அனைவருக்கும், 5 கிராம் வெள்ளி நாணயம் இலவசமாகவும் வழங்கப்பட உள்ளது.

அனைத்து கிளைகளிலும், இன்றும், நாளையும் இந்த சிறப்பு சலுகை விற்பனை நடக்கும்; சிறப்பு பூஜைகள் செய்யப்பட்டு நகைகள் விற்கப்படும் எனவும், தங்கமயில் ஜுவல்லரி நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.

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