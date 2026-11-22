/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/ஓய்வூதியர்கள் நல அமைப்பின் ஆண்டு மலர் வெளியீடு
ADDED : நவ 21, 2026 06:37 PM
அ நிறம் | அளவு
தமிழ்நாடு சமூக நலத்துறை ஓய்வூதியர்கள் நல அமைப்பின் 20 ஆண்டு கால சேவையை முன்னிட்டு, ஆண்டு மலர் இன்று (நவ.,21) வெளியிடப்பட்டது.
மலரின் முதல் பிரதியை, அமைப்பின் மாநில ஆலோசகர் லலிதா கோபாலகிருஷ்ணன் வழங்க, மாநில துணை தலைவர் வெங்கட்ராமன் பெற்றுக்கொண்டார். இந்நிகழ்வில், மாநில தலைவர் குபேந்திரபாபு உட்பட சங்க நிர்வாகிகள் பலர் பங்கேற்றனர். இடம்: சமூக நலத்துறை ஓய்வூதியர் நல அமைப்பு, மாநில மையம், முகப்பேர் கிழக்கு.