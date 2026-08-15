துாய்மை பணியாளரின் நேர்மைக்கு பாராட்டு

ADDED : ஆக 14, 2026 08:53 PM
அம்பத்துார்: சாலையில் கிடந்த 19,000 ரூபாயை கண்டெடுத்த துாய்மை பணியாளர் உரியவரிடம் ஒப்படைத்துள்ளார். அவரது நேர்மையை போலீசார் பாராட்டினர்.
அம்பத்துாரைச் சேர்ந்தவர் கங்கையம்மாள், 51. இவர், அம்பத்துார் மண்டலம், 86வது வார்டில் ஒப்பந்த அடிப்படையில், துாய்மை பணியாளராக பணியாற்றி வருகிறார். அம்பத்துார் தொழிற்பேட்டை பகுதியில் நேற்று பணியில் இருந்தார்.
அப்போது, சாலையோரம் தேங்கிய மழைநீரில், கைப்பை ஒன்றை கண்டெடுத்துள்ளார். அதனுள் 19,000 ரூபாய் இருந்தது. இது குறித்து, தன் மேலதிகாரிகளான பிரபாகரன் மற்றும் குமரனிடம் தெரிவித்துள்ளார்.
பின், அதிலிருந்த மொபைல் போன் எண்ணிற்கு தொடர்பு கொண்டபோது, அதே பகுதியைச் சேர்ந்த, ‘பேட்டரி’ கடை ஒன்றிற்கு சொந்தமான பணம் என தெரிந்தது. கங்கையம்மாள் அந்த பணத்தை, பேட்டரி கடை உரிமையாளரிடம் ஒப்படைத்தார். கங்கையம்மாளின் இந்த செயல், பொதுமக்கள் மத்தியில் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.