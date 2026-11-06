கிராண்ட்மாஸ்டர் பிரக்ஞானந்தாவுக்கு பாராட்டு விழா

UPDATED : ஜூலை 28, 2026 09:15 PM
ADDED : ஜூலை 28, 2026 07:23 PM
சென்னை:சென்னையில் நடந்த பாராட்டு விழாவில், கிராண்ட்மாஸ்டர் பிரக்ஞானந்தாவுக்கு, ஒரு லட்சம் ரூபாய் ரொக்கப் பரிசு வழங்கி கவுரவிக்கப்பட்டது.
அரும்பாக்கத்தில் உள்ள துவாரகதாஸ் கோவர்தன்தாஸ், வைஷ்ணவ கல்லூரி சார்பில், சர்வதேச சதுரங்க வீரரும், அக்கல்லுாரியின் 2-ம் ஆண்டு பி.பி.ஏ. மாணவருமான, கிராண்ட்மாஸ்டர் பிரக்ஞானந்தாவுக்கு, நேற்று பாராட்டு விழா நடந்தது. மேலும், சென்னை பல்கலையின், டாக்டர் சிவந்தி ஆதித்தன் சுழற்கோப்பையை தொடர்ந்து மூன்றாவது ஆண்டாக வென்று, சாதனை படைத்த கல்லூரி விளையாட்டு அணிகளுக்கும், பாராட்டு தெரிவிக்கப்பட்டது. இதில் சுமார் 3,000 மாணவர்கள் கலந்து கொண்டனர்.
விழாவில் கல்லூரி முதல்வர் கேப்டன் முனைவர் சேது சந்தோஷ் பாபு, செயலர் அசோக் குமார் முந்த்ரா, பொருளாளர் அசோக் கெடியா, விளையாட்டுச் செயலாளர் ஹிதேஷ் கன்னோடியா மற்றும் அண்ணாநகர் தொகுதி எம்.எல்.ஏ. வி.கே. ராம்குமார் ஆகியோர் பங்கேற்று, பிரக்ஞானந்தா மற்றும் விளையாட்டு வீரர்களை பாராட்டினர்.
சர்வதேச சதுரங்கத்தில் படைத்த சாதனைகளுக்காக பிரக்ஞானந்தாவுக்கு, ஒரு லட்சம் ரூபாய் ரொக்கப் பரிசு வழங்கப்பட்டது. மேலும், சுழற்கோப்பையை வெல்வதற்கு காரணமான 138 மாணவர்கள் மற்றும் 10 பயிற்சியாளர்களுக்கு, 4 லட்சம் ரூபாய் ரொக்கப் பரிசு வழங்கி கௌரவிக்கப்பட்டது.