அரக்கோணமும் சென்னையாகுது! சி.எம்.டி.ஏ., எல்லை 5,904 சதுர கி.மீ., விரிவாக்கம்: மூன்றாவது முழுமை திட்டம் தயாரிப்பு தொடக்கம்
அரக்கோணமும் சென்னையாகுது! சி.எம்.டி.ஏ., எல்லை 5,904 சதுர கி.மீ., விரிவாக்கம்: மூன்றாவது முழுமை திட்டம் தயாரிப்பு தொடக்கம்
UPDATED : அக் 08, 2026 12:03 AM
ADDED : அக் 07, 2026 07:06 PM
UPDATED : அக் 08, 2026 12:03 AM ADDED : அக் 07, 2026 07:06 PM
சென்னை: சென்னை பெருநகரின் எல்லையை, 1,189 சதுர கி.மீ., பரப்பளவில் இருந்து, 5,904 சதுர கி.மீ., பரப்பளவாக விரிவாக்கும் வகையில், மூன்றாவது முழுமை திட்டம் தயாரிக்கும் பணிகளை, சி.எம்.டி.ஏ., அதிகாரிகள் தொடங்கி உள்ளனர். இந்த வகையில், சென்னை பெருநகரின் எல்லை, ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தின் அரக்கோணம் தாலுகா வரை விரிவாக்கப்படுகிறது.
சென்னை பெருநகர் பகுதியாக, 1,189 சதுர கி.மீ., பரப்பளவு உள்ளது. இப்பகுதிக்கான இரண்டாவது முழுமை திட்டம் காலாவதியாகும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
இதற்காக அடுத்த, 20 ஆண்டுகளுக்கான மூன்றாவது முழுமை திட்டம் தயாரிக்கும் பணிகள், 2022ல் தொடங்கின.
இது தொடர்பாக, 40,000 பேருக்கு மேல் கருத்து கேட்கப்பட்டு, 26 தலைப்புகளில் வரைவு அறிக்கை தயாரிக்கப்பட்டு வருகிறது.
ஒப்புதல்
இந்நிலையில், சென்னை பெருநகர் பகுதியை, 1,189 சதுர கி.மீ.,யில் இருந்து, 5,904 சதுர கி.மீ.,யாக விரிவாக்கும் திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டது. இதற்கு, கடந்த 2024ல், தமிழக அரசு ஒப்புதல் அளித்தது.
இதன்படி, செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர் மாவட்டங்கள், ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் அரக்கோணம் தாலுகா ஆகியவை, சி.எம்.டி.ஏ., எல்லைக்குள் சேர்க்கப்படுகின்றன.
ஆனால், சி.எம்.டி.ஏ., அதிகாரிகள், 1,189 சதுர கி.மீ.,க்கு மட்டும் மூன்றாவது முழுமை திட்டம் தயாரிக்கும் பணிகள் மேற்கொண்டது சர்ச்சையானது.
இதனால், விரிவாக்க பகுதிகளில் வளர்ச்சி குறித்து அடுத்த, 20 ஆண்டுகளுக்கு திட்டமிடுவதில் சிக்கல் ஏற்படும் என்று கூறப்பட்டது.
இதையடுத்து, அரக்கோணம் தாலுாகா எல்லை வரை சேர்ந்து. சி.எம்.டி.ஏ., மூன்றாவது முழுமை திட்டம் தயாரிக்கப்படுகிறது.
இதுகுறித்து, வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புற வளர்ச்சி துறை அதிகாரி ஒருவர் கூறியதாவது:
கூடுதல் நிதி
சி.எம்.டி.ஏ.,வின் எல்லையை, 5,904 சதுர கி.மீ., வரை விரிவாக்கம் செய்ய ரசு ஒப்புதல் அளித்துவிட்டது. இந்நிலையில், விரிவாக்க பகுதிகளை சேர்த்துதான் திட்டமிடல் பணிகளை, சி.எம்.டி.ஏ., மேற்கொள்ள வேண்டும்.
இதற்கு ஏற்றபடி, மூன்றாவது முழுமை திட்டத்தை, ஒருங்கிணைந்த முறையில் தயாரிக்க உத்தரவிடப்பட்டு உள்ளது. இதற்கு தேவையான கூடுதல் நிதியை வழங்கவும் அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.
எனவே, விரிவாக்க பகுதிகளை தங்கள் கட்டுப்பாட்டில் கொண்டுவர சி.எம்.டி.ஏ.,வுக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
அரசின் உத்தரவை அடுத்து, விரிவாக்க பகுதிகளை, மூன்றாவது முழுமை திட்டத்தில் சேர்க்கும் பணிகளை, சி.எம்.டி.ஏ., அதிகாரிகள் முடுக்கி விட்டுள்ளனர்.