அரசை விமர்சித்து ‘போஸ்டர்’ ஒட்டிய அரும்பாக்கம் கவுன்சிலர் மீது வழக்கு
அரசை விமர்சித்து ‘போஸ்டர்’ ஒட்டிய அரும்பாக்கம் கவுன்சிலர் மீது வழக்கு
ADDED : அக் 28, 2026 09:17 PM
அரும்பாக்கம்: அரசை விமர்சித்து, அரும்பாக்கம் பகுதியில் ‘போஸ்டர்’ ஒட்டிய தி.மு.க., கவுன்சிலர் அதியமான் மீது வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
அண்ணா நகர் மண்டலம், 105வது வார்டுக்கு உட்பட்ட அரும்பாக்கம் பகுதியில் மழைநீர் வடிகால்களை துார்வாரும் பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என, அப்பகுதி தி.மு.க., கவுன்சிலர் அதியமான், மாநகராட்சி கூட்டங்களில் வலியுறுத்தினார்.
இந்நிலையில், இன்று (அக்.,28) அரும்பாக்கம் பகுதியில் அரசை விமர்சித்து, பல்வேறு இடங்களில் போஸ்டர்கள் ஒட்டினார்.
ஆளும் அரசுக்கு எதிராக ஒட்டப்பட்ட இந்த போஸ்டர்கள், அப்பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தின.
இதையடுத்து, அரசையும், முதல்வரையும் விமர்சித்து போஸ்டர் ஒட்டியதாகக் கூறி, த.வெ.க., நிர்வாகிகள் அரும்பாக்கம் போலீசில் புகார் அளித்தனர். புகாரின் அடிப்படையில், கவுன்சிலர் அதியமான் மீது போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரிக்கின்றனர்.