/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/மனைவி, மாமியாரை தாக்கியவர் கைது
ADDED : அக் 31, 2026 09:38 PM
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ஓட்டேரி: ஓட்டேரியைச் சேர்ந்த உஷா, 22, புளியந்தோப்பு, கே.எம்.கார்டனைச் சேர்ந்த கார்த்திக், 24, இருவருக்க்கும் திருமணமாகி, எட்டு மாத ஆண் குழந்தை உள்ளது.
குழந்தை பேறுக்காக தாய் ஜெயலட்சுமி வீட்டில் தங்கியிருந்த உஷா, கணவர் அழைத்தும் அவரது வீட்டுக்குச் செல்லவில்லை. ஆத்திரமடைந்த கார்த்திக், நேற்று (அக்.,30) கடைக்குச் சென்ற உஷாவை வழிமறித்து தாக்கினார். தடுக்க வந்த மாமியார் ஜெயலட்சுமியையும் தாக்கினார். ஓட்டேரி போலீசார், பெண்கள் வன்கொடுமை தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்து, கார்த்திக்கை இன்று (அக்.,31) கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர்.