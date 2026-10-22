துருக்கன் அறக்கட்டளை சொத்து விவகாரம் நிதி நெருக்கடியால் முறைப்படுத்த முயற்சி: நிர்வாகி ஜெ.எம்.ஹாரூண் தகவல்
துருக்கன் அறக்கட்டளை சொத்து விவகாரம் நிதி நெருக்கடியால் முறைப்படுத்த முயற்சி: நிர்வாகி ஜெ.எம்.ஹாரூண் தகவல்
UPDATED : அக் 17, 2026 07:27 PM
ADDED : அக் 17, 2026 07:24 PM
UPDATED : அக் 17, 2026 07:27 PM ADDED : அக் 17, 2026 07:24 PM
சென்னை: ‘‘துருக்கன் அறக்கட்டளை நிதி நெருக்கடியில் உள்ளதால், அவற்றின் சொத்துக்களுக்கான தரை வாடகையை முறைப்படுத்தி, சீரமைக்கும் முயற்சியை, அறக்கட்டளை பொறுப்பாளர் என்ற முறையில் மேற்கொண்டு வருகிறேன். அதை ஏற்காத சிலர், சொத்துக்களை அபகரிக்க நான் முயற்சிப்பதாக வதந்தி பரப்புகின்றனர். சொத்துக்களை அபகரிக்க வேண்டிய அவசியம் எனக்கு இல்லை,’’ என, காங்., முன்னாள் எம்.பி., – ஜெ.எம்.ஹாருண் கூறினார்.
செங்குன்றம், நாரவாரிகுப்பம் பஜனை கோவில் தெரு, பிள்ளையார் கோவில் தெரு, தர்கா தெரு உள்ளிட்ட பகுதிகளில், ‘துருக்கன் சத்திரம்’ என்ற அறக்கட்டளைக்கு சொந்தமாக, 21 ஏக்கர் 33 சென்ட் நிலம் உள்ளது.
தரை வாடகைக்கு வசித்து வரும் பலர், வரி செலுத்தாமல் உள்ளதால், தரை வாடகை ஒப்பந்தத்தை புதுப்பிக்கும்படி, அறக்கட்டளை நிர்வாகம் நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது.
இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து சிலர், ‘நாங்கள் வசிக்கும் இடத்திற்கு பட்டா தர வேண்டும்’ என, சென்னை கலெக்டரிடம் மனு அளித்தனர்.
இந்நிலையில், துருக்கன் சத்திர அறக்கட்டளை பொறுப்பாளரான, காங்., முன்னாள் எம்.பி., – ஜெ.எம்.ஹாரூண் கூறியதாவது:
துருக்கன் சத்திரத்திற்கு சொந்தமான அடி மனை, ஜாதி, மத பாகுபாடின்றி, மக்களுக்கு தரை வாடகைக்கு தரப்பட்டுள்ளது. இதில், செட்டியார்கள், 70 சதவீதம், வடமாநிலத்தை சேர்ந்த மார்வாடிகள் 15 சதவீதம், நாடார்கள் 10 சதவீதம், முஸ்லிம்கள் 5 சதவீதம் உள்ளனர்.
இவர்கள், 50 ஆண்டுகளுக்கு முன் போடப்பட்ட, தரை வாடகை ஒப்பந்தப்படியே வசித்து வருகின்றனர். வீடுகள், வணிக நிறுவனங்கள் கட்டி, பயன்படுத்தி வருகின்றனர். பலர் வாடகைக்கு விட்டு, சம்பாதித்து வருகின்றனர்.
இங்குள்ள 500க்கும் மேற்பட்ட வாடகைதாரர்களில், 100 பேர் மட்டுமே, ஐந்து ரூபாய், 10 ரூபாய் என வாடகை செலுத்தி வருகின்றனர். மீதமுள்ளோர், 25 ஆண்டுகளாக வாடகை செலுத்தாமல் உள்ளதால், நிதி நெருக்கடியால், அறக்கட்டளையை செலுத்த முடியவில்லை.
இதனால், ஒப்பந்தத்தை புதுப்பித்து, வாடகை செலுத்த வேண்டும் என, வலியுறுத்தி வருகிறோம்.
இதன்படி, வீடுகளுக்கு சதுர அடிக்கு ஒரு ரூபாய்; வாடகைக்கு விட்டிருந்தால் இரண்டு ரூபாய்; வணிக நிறுவனங்கள் நடத்தினால், 10 ரூபாய்; காலியிடமாக இருந்தால், 436 சதுர அடியுள்ள 1 சென்ட் இடத்திற்கு, 10 ரூபாய் வாடகை நிர்ணயம் செய்துள்ளோம்.
இதை செலுத்த பலரும் முன் வந்தாலும், சிலர் அறக்கட்டளைக்கு சொந்தமான இடத்தை அபகரிக்கும் நோக்கில், மோசடியாக பட்டா பெற முயல்கின்றனர். அரசு நிர்வாகத்திற்கு தவறான தகவல் தருகின்றனர்.
துருக்கன் சத்திர அறக்கட்டளை உரிமையாளர், அவரது உயிலில் இந்த அறக்கட்டளை, பிராமணர்கள், பிராமணர் அல்லாதோர் மற்றும் இஸ்லாமியர்களுக்கும் என்றே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
இந்த இடம் வழிப்போக்கர்களுக்கும், வைக்கோல் வண்டியில் வரும் நபர்களுக்கும் தங்கும் இடமாகவே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
மாட்டு வண்டியில் பெரியபாளையம் கோவிலுக்கு செல்லும் பக்தர்கள் தங்கி இளைப்பாறி செல்ல, பங்களா கட்டப்பட்டுள்ளது. உயிலில் எந்த இடத்திலும் இது இஸ்லாமியர்களுக்கான இடம் என்று குறிப்பிடப்படவில்லை.
துருக்கன் சத்திர அறக்கட்டளை நிறுவனர் அமினுதீன், இறக்கும் முன் கூறிய சத்தியவாக்கின்படி, அவரது மனைவி வசீமா என்பவர், இரண்டு மாதங்களுக்கு முன், அறக்கட்டளை பொறுப்பாளராக என்னை நியமித்தார். நான் செங்குன்றத்தில் பிறந்து வளர்ந்தவன்; அங்கு படித்தவன்.
வாடகையை முறைப்படுத்தி, அறக்கட்டளையை சரியாக நிர்வகிக்கவே பல்வேறு முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகிறேன்.
ஆனால், நான் அந்த நிலத்தை அபகரிக்கப்போவதாக சிலர் வதந்தி பரப்பி வருகின்றனர். அப்படி நிலத்தை அபகரிக்க வேண்டிய அவசியம் எனக்கு இல்லை. எனக்கு நிறைய சொத்துக்கள் உள்ளன.
நான், வில்லிவாக்கம் சட்டசபை தொகுதி எம்.எல்.ஏ., ஆகவும், தேனி எம்.பி.,யாகவும் இருந்தவன். அறக்கட்டளை பொறுப்பாளர் என்ற முறையில், எல்லாவற்றையும் முறைப்படுத்தவே விரும்புகிறேன்.
அறக்கட்டளைக்கு சொந்தமான காலியிடம் கிடைத்தால், ரத்த சுத்திகரிப்பு மையம், ரத்த பரிசோதனை அமைக்க திட்டமிட்டுள்ளேன்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.