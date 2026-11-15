‘செல்ப் சீலிங்’ முறையை தவறாக பயன்படுத்தி மலேஷியாவுக்கு செம்மர கட்டை கடத்த முயற்சி: 12.87 டன் பறிமுதல்; 3 பேர் கைது
‘செல்ப் சீலிங்’ முறையை தவறாக பயன்படுத்தி மலேஷியாவுக்கு செம்மர கட்டை கடத்த முயற்சி: 12.87 டன் பறிமுதல்; 3 பேர் கைது
UPDATED : நவ 13, 2026 07:31 PM
ADDED : நவ 13, 2026 07:26 PM
சென்னை: சென்னை துறைமுகத்தில் இருந்து மலேஷியாவுக்கு, ‘செல்ப் சீலிங்’ முறையை தவறாக பயன்படுத்தி, 7.72 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள 12.87 டன் செம்மரக்கட்டைகளை கடத்த முயன்றதை வருவாய் புலனாய்வு இயக்குநரக அதிகாரிகள் முறியடித்தனர். இதுதொடர்பாக மூவரை கைது செய்தனர்.
இந்தியாவின் பழமையான துறைமுகங்களில் ஒன்றான சென்னை துறைமுகம், 1881 முதல் செயல்படுகிறது. இங்கிருந்து கன்டெய்னர்கள், மின்னணு பொருட்கள், திரவம், உலர் பொருட்கள் உள்ளிட்டவை ஏற்றுமதி, இறக்குமதி செய்யப்படுகின்றன.
வழக்கமாக, சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் ஏற்றுமதி நிறுவனங்களுக்கு நேரில் சென்று ஆவணங்களை சரிபார்த்து, பொருட்களை ஆய்வு செய்து, ‘சீல்’ வைத்து அனுமதி வழங்குவர். தற்போது, ஆர்.எப்.ஐ.டி., எனப்படும் ரேடியோ அதிர்வெண் அடையாள முறையில் மின்னணு ‘சீல், டிஜிட்டல்’ ஆவணங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இதில், நிறுவனங்களே, ‘சீல்’ வைத்து ஏற்றுமதி செய்யும், ‘செல்ப் சீலிங்’ முறையும் அமலில் உள்ளது. இதற்கு, சுங்கத்துறையிடம் முன் அனுமதி பெற வேண்டும்.
இந்நிலையில், சென்னை துறைமுகத்தில் இருந்து செம்மரக்கட்டைகள் கடத்தப்படுவதாக வருவாய் புலனாய்வு இயக்குநரகத்துக்கு தகவல் கிடைத்தது. இதையடுத்து, கடந்த 9, 10, 11 ஆகிய தேதிகளில் ஏற்றுமதிக்கு தயாராக இருந்த கன்டெய்னர்களை அதிகாரிகள் சோதனையிட்டனர்.
அப்போது, ‘பேப்பர் லேமினேட் ரோல்ஸ்’ நிறுவனத்தின் ஆவணங்களில் சந்தேகம் ஏற்பட்டது. இதையடுத்து 9, 10ம் தேதிகளில், கன்டெய்னர்களின் ‘சீல்’களை உடைத்து சோதனையிட்டதில், காகித சுருள்கள், ஜல்லி கற்களுக்கு இடையே மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த உயர்ரக செம்மரக்கட்டைகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன. மொத்தம் 12.87 டன் செம்மரக்கட்டைகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. இவற்றின் மதிப்பு 7.72 கோடி ரூபாய்.
மேலும், தனியார் கிடங்கில் சோதனை நடத்தி, ஏற்றுமதிக்காக வைக்கப்பட்டிருந்த காகித சுருள்கள், செம்மரத்துாள், எடை இயந்திரம் ஆகியவற்றையும் பறிமுதல் செய்தனர்.
விசாரணையில், சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனத்துக்கு வழங்கப்பட்ட, ‘செல்ப் சீலிங்’ அனுமதியை தவறாக பயன்படுத்தி, காகித சுருள்களுக்கு பதிலாக செம்மரக்கட்டைகளை மலேஷியாவுக்கு கடத்த முயன்றது தெரியவந்தது. இதுதொடர்பாக மூவரை சுங்க சட்டத்தின்கீழ் கைது செய்த அதிகாரிகள், மலேஷியாவில் இவற்றை வாங்குபவர் உள்ளிட்ட நபர்கள் குறித்து விசாரித்து வருகின்றனர்.
‘செல்ப் சீலிங்’ முறையில் கன்டெய்னர்களுக்கு வைக்கப்படும் ஆர்.எப்.ஐ.டி., மின்னணு ‘சீல்’ அகற்றப்பட்டு, இடையில் தடை செய்யப்பட்ட பொருட்கள் கடத்தப்படுவதாகவும் குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.
இவ்வாறு அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.