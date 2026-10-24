மனைவியை இழிவாக பேசியதை தட்டிக்கேட்ட ஆட்டோ ஓட்டுநரின் மண்டை உடைப்பு
மனைவியை இழிவாக பேசியதை தட்டிக்கேட்ட ஆட்டோ ஓட்டுநரின் மண்டை உடைப்பு
UPDATED : அக் 23, 2026 07:11 PM
ADDED : அக் 23, 2026 07:07 PM
தேனாம்பேட்டை: மனைவியை இழிவாக பேசியதை தட்டிக்கேட்ட ஆட்டோ ஓட்டுநரின் மண்டையை, எடை கல்லால் உடைத்த காய்கறி வியாபாரி கைது செய்யப்பட்டார்.
தி.நகர், டாக்டர் தாமஸ் சாலையில் வாடகை வீட்டில் வசித்து வருபவர் ரமேஷ், 46; ஆட்டோ ஓட்டுநர். இவரது மனைவி வாசுகி, 40. பாண்டிபஜாரில் உள்ள துணிக்கடையில் பணிபுரிகிறார். இவர்களுக்கு ஒரு மகன் மற்றும் மகள் உள்ளனர்.
இவர்கள் வசிக்கும் வீட்டிற்கான வாடகை பணத்தை, மூன்று மாதமாக கொடுக்கவில்லை எனக் கூறப்படுகிறது. 10 நாட்களுக்கு முன், வாசுகி பயணித்த ஷேர் ஆட்டோவில் வீட்டின் உரிமையாளரான ஷீலாவின் தாயும் பயணித்துள்ளார். அப்போது, வாசுகியை ‘வாடகை தர வழியில்லை என்றால் சாலையில் வசிக்க வேண்டியது தானே’ என, அவர் பேசியதாக கூறப்படுகிறது.
இது குறித்து, வாசுகி கணவரிடம் தெரிவித்துள்ளார். இந்நிலையில் நேற்று முன்தினம் இரவு வீட்டிற்கு அருகே ரமேஷ் வந்தபோது, எதிரே ஷீலாவில் சகோதரர் குமார், 44, அவரது காய்கறி வண்டியை தள்ளிக் கொண்டு வந்துள்ளார்.
அப்போது ரமேஷ், ‘உங்கள் அம்மா, எப்படி என்னுடைய குடும்பத்தை இழிவாக பேசலாம்’ என குமாரிடம் கேட்டுள்ளார். இதில் வாக்குவாதம் ஏற்படவே, ஆத்திரமடைந்த குமார் எடை கல்லால் ரமேஷில் தலையில் தாக்கியுள்ளார்.
தலையில் பலத்த காயமடைந்த ரமேஷ், ரத்தம் வழிய வீட்டிற்கு சென்றுள்ளார். அவரது மனைவி மீட்டு கே.கே.நகரில் உள்ள இ.எஸ்.ஐ., மருத்துவமனையில் சேர்த்தார். அங்கிருந்து, மேல் சிகிச்சைக்காக ராஜிவ் காந்தி அரசு மருத்துவமனைக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளார். இது குறித்து வழக்குப்பதிவு செய்த தேனாம்பேட்டை போலீசார், குமாரை கைது செய்தனர்.