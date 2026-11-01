சிறுமியிடம் அத்துமீறிய ஆட்டோ ஓட்டுநர் போலீசின் பிடியிலிருந்து தப்பியோட்டம்
சிறுமியிடம் அத்துமீறிய ஆட்டோ ஓட்டுநர் போலீசின் பிடியிலிருந்து தப்பியோட்டம்
ADDED : அக் 31, 2026 07:41 PM
சென்னை: சிறுமியிடம் அத்துமீறிய 60 வயது ஆட்டோ ஓட்டுநரை, பாதிக்கப்பட்ட சிறுமியின் பெற்றோர் போலீசாரிடம் ஒப்படைத்தனர். ஆனால், போலீசின் பிடியில் இருந்து அவர் தப்பியது அதிருப்தியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
சென்னை, காவாங்கரையைச் சேர்ந்தவர் டேவிட், 61; ஆட்டோ ஓட்டுநர். இவரது ஆட்டோவில் பயணித்த, 8 வயது பள்ளிச் சிறுமியிடம் நேற்று (அக்.,30) பாலியல் அத்துமீறலில் ஈடுபட்டுள்ளார்.
இது குறித்து சிறுமி, அவரது பெற்றோரிடம் தெரிவித்தார். ஆத்திரமடைந்த சிறுமியின் பெற்றோர், ஆட்டோ ஓட்டுநர் டேவிட்டை நையபுடைத்து, புழல் காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைத்தனர்.
அன்றைய தினம் இரவு ஓட்டுநரை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தும் முன், மருத்துவ பரிசோதனைக்காக பெரியார் அரசு மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்றனர். அங்கு இருந்து, ஆட்டோ ஓட்டுநர் டேவிட் தப்பினார்.
ஏற்கனவே, சென்னை புழல் சிறையில் இருந்து இரண்டு கைதிகளும், தேனி சிறையிலிருந்து, 17 கைதிகள் தப்பிச் சென்ற விவகாரத்தில் சிறைத்துறை டி.ஜி.பி., சந்தீப் ராய் ரத்தோட் பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டார். இந்நிலையில், ‘போக்சோ’ வழக்கில் சிக்கிய நபர் தப்பியது, அதிர்ச்சியையும், காவல் துறை மீது அதிருப்தியையும் ஏற்படுத்தி உள்ளது.