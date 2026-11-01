போலீசிடம் இருந்து தப்பிய ஆட்டோ ஓட்டுநர் சிக்கினார்
போலீசிடம் இருந்து தப்பிய ஆட்டோ ஓட்டுநர் சிக்கினார்
ADDED : நவ 01, 2026 05:17 PM
சென்னை: ‘போக்சோ’ வழக்கில் சிக்கி, போலீசின் பிடியிலிருந்து தப்பிய ஆட்டோ ஓட்டுநர் இன்று (நவ.,1) கைது செய்யப்பட்டார்.
சென்னை, காவாங்கரையைச் சேர்ந்தவர் டேவிட், 61; ஆட்டோ ஓட்டுநர். இரு தினங்களுக்கு முன், இவரது ஆட்டோவில் பயணித்த, 8 வயது சிறுமியிடம் பாலியல் அத்துமீறலில் ஈடுபட்டுள்ளார்.
இதுகுறித்து சிறுமி, தன் பெற்றோரிடம் தெரிவித்தார். ஆத்திரமடைந்த சிறுமியின் பெற்றோர், உறவினர்களுடன் சேர்ந்து, ஆட்டோ ஓட்டுநர் டேவிட்டை நையப்புடைத்து, புழல் காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைத்தனர்.
அன்றைய தினம் இரவு நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தும் முன், மருத்துவ பரிசோதனைக்காக பெரியார் அரசு மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்றனர். அங்கு இருந்து ஆட்டோ ஓட்டுநர் டேவிட் தப்பினார்.
இந்த விவகாரம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. போலீசார் தேடி வந்த நிலையில், இன்று மதியம் மூலக்கடை அருகே வைத்து, டேவிட்டை போலீசார் கைது செய்தனர். அவரை, குழந்தைகளை பாலியல் வன்கொடுமைகளில் இருந்து பாதுகாக்கும் ‘போக்சோ’ சட்டத்தின்கீழ் கைது செய்தனர்.