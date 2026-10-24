முதல்வருக்கு வீடியோ வெளியிட்டு ஆட்டோ ஓட்டுநர் தற்கொலை
முதல்வருக்கு வீடியோ வெளியிட்டு ஆட்டோ ஓட்டுநர் தற்கொலை
UPDATED : அக் 04, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 03, 2026 09:38 PM
சென்னை: முதல்வர் விஜய்க்கு வீடியோ வெளியிட்டு, 61 வயது ஆட்டோ ஓட்டுநர் தற்கொலை செய்து கொண்டார்.
வியாசர்பாடி, சர்மா நகர், எஸ்.ஏ., காலனியைச் சேர்ந்தவர் முகமது இப்ராஹிம், 61; ஆட்டோ ஓட்டுநர். ஒன்பது ஆண்டுகளுக்கு முன், இவரது மனைவி இறந்துவிட்டார்.
இவர்களது இரண்டு மகன்களும், திருமணமாகி தனிக்குடித்தனம் சென்று விட்டனர். முகமது இப்ராஹிம் தனியாக வசித்து வந்துள்ளார். கடந்த திங்கட்கிழமை காலை முகமது இப்ராஹிம் வீட்டிற்கு, அவரது மகன் சாப்பாடு கொடுக்க சென்றார். நீண்ட நேரம் தட்டியும் கதவு திறக்கப்படவில்லை. கதவை உடைத்து பார்த்தபோது, அவர் துாக்கிட்டு தற்கொலை செய்தது தெரிய வந்தது.
கொடுங்கையூர் போலீசார், உடலை பிரேத பரிசோதனைக்காக ஸ்டான்லி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்து விசாரித்தனர்.
பிரேத பரிசோதனை முடித்து, உடல் அடக்கம் செய்யப்பட்டது. இந்த நிலையில், நேற்று முகமது இப்ராஹிமின் மகன்கள் தந்தையின் மொபைல் போனை பார்த்தபோது, அதில், இறப்பதற்கு முன் ஒரு வீடியோ பதிவு செய்து வைத்திருந்தார்.
அதில் முகமது இப்ராஹிம் கூறியிருந்ததாவது:
'நீங்கள் இதை பார்க்கும்போது, நான் உயிரோடு இருக்க மாட்டேன்; ஆட்டோ ஓட்டுநர்களின் நிலைமை மிகவும் மோசமாக உள்ளது. தமிழக முதல்வர் மீட்டர் கட்டணத்தை உயர்த்தி தரவேண்டும். என்னை போன்ற ஏழை ஓட்டுநர்கள் மிகுந்த இன்னலுக்கு உள்ளாகி வருகின்றனர். பைக் டாக்ஸி போன்ற மொபைல் போன் செயலிகளால், ஆட்டோ ஓட்டுநர்களின் வாழ்வாதாரம் பாதிப்புக்கு உள்ளாகியுள்ளது. இதை முதல்வர் விஜய் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் வீடியோ பதிவு செய்திருந்தார்.
அந்த வீடியோவை, அவரது மகன்கள் ஆட்டோ ஓட்டுநர்களுக்கு பகிர்ந்துள்ளனர்.