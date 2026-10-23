ஆட்டோ மோதி ரயில்வே கேட் சேதம்: பெண் ஓட்டுநர் உரிமம் ரத்து
ஆட்டோ மோதி ரயில்வே கேட் சேதம்: பெண் ஓட்டுநர் உரிமம் ரத்து
UPDATED : செப் 24, 2026 10:16 PM
ADDED : செப் 24, 2026 10:04 PM
சென்னை:ரயில்வே கேட்டை சேதப்படுத்திய, ஆட்டோ ஓட்டிய பெண்ணுக்கு, 19,300 ரூபாய் அபராதம் விதிக்கப்பட்டு, ஓட்டுநர் உரிமம் ரத்து செய்யப்பட்டது.
வியாசர்பாடி பகுதியை சேர்ந்த 40 வயது பெண்; ஆட்டோ ஓட்டுநர். நேற்று முன்தினம், கொருக்குப்பேட்டை ரயில்வே கேட் வழியாக ஆட்டோவை ஓட்டிச் சென்றார்.
அப்போது, கேட் மூடும் நேரத்தில் ஆட்டோவை வேகமாக ஓட்டி கேட் மீது மோதினார். இதில், கேட் வளைந்து அவசரத்திற்கு மூட முடியாமல் கோளாறு ஏற்பட்டது.
தகவல் அறிந்து வந்த ரயில்வே பொறியாளர்கள், கேட்டை சரி செய்தனர். ஆட்டோ ஓட்டிய பெண்ணுக்கு 17,300 ரூபாய் அபராதம் விதிக்கப்பட்டது. தொடர்ந்து சென்னை கடற்கரை ரயில்வே போலீசார் பெண்ணை கைது செய்தனர்.
வழக்கை விசாரித்த நீதிமன்றம், பெண்ணுக்கு 2,000 ரூபாய் அபதாரம் விதித்தது. தொடர்ந்து ஓட்டுநர் உரிமத்தை ஆர்.டி.ஓ., ரத்து செய்துள்ளார்.