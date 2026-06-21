பெண் வேடமிட்டு மூதாட்டியிடம் செயின் பறித்த ஆவடி நபர் கைது
பெண் வேடமிட்டு மூதாட்டியிடம் செயின் பறித்த ஆவடி நபர் கைது
UPDATED : அக் 21, 2026 03:58 PM
ADDED : அக் 21, 2026 03:54 PM
ஆவடி: பெண் வேடமிட்டு, 60 வயது மூதாட்டியிடம் கத்தி முனையில் 5 சவரன் தாலி செயின் பறித்த, வெங்கடேஷ் என்ற 35 வயது கால் டாக்சி ஓட்டுநரை போலீசார் கைது செய்தனர். கடன் பிரச்னையை தீர்க்க குற்ற செயலில் ஈடுபட்டது, விசாரணையில் தெரிய வந்தது.
ஆவடி அடுத்த மோரை, அண்ணா நகரைச் சேர்ந்தவர் ஜெயபால், 63. இவரது மனைவி செந்துார் கனி, 60. ஜெயபால் தன் மகன் வெற்றிவேல், 36 உடன் இணைந்து, அதே பகுதியில் காய்கறிக் கடை நடத்தி வருகிறார்.
கடந்த 18ம் தேதி இரவு முகத்தை மூடியபடி சுடிதார் அணிந்து வந்த பெண் ஒருவர், திடீரென செந்துார் கனியின் வீட்டுக்குள் புகுந்து, கழுத்தில் கத்தியை 5 சவரன் தாலி செயினை பறித்து தப்பினார். இதில், செந்துார் கனியின் கழுத்தில் காயம் ஏற்பட்டது. காயமடைந்த அவர், கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வீடு திரும்பினார்.
இது குறித்து, ஆவடி டேங்க் பேக்டரி போலீசார் விசாரித்தனர். இதில், அதே பகுதியைச் சேர்ந்த கால் டாக்சி ஓட்டுநர் வெங்கடேஷ் ராஜா, 35, என்பவர், பெண் வேடமிட்டு செயின் பறிப்பில் ஈடுபட்டது தெரிந்தது.
போலீசார் நேற்று முன்தினம் அவரை கைது செய்தனர். விசாரணையில், கடன் பிரச்னையை தீர்ப்பதற்காக, செந்துார் கனியை நீண்ட நாட்களாக நோட்டமிட்டு, அவர் தனியாக இருப்பதை அறிந்து, வீடு புகுந்து செயின் பறிப்பில் ஈடுபட்டது தெரியவந்தது.
அவரிடம் இருந்து நகையை பறிமுதல் செய்த போலீசார், நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.