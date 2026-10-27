அவதுாறு வழக்கு: ஜாமினில் வந்தவரை அழைத்து செல்ல வந்த தோழி சிக்கினார்
அவதுாறு வழக்கு: ஜாமினில் வந்தவரை அழைத்து செல்ல வந்த தோழி சிக்கினார்
UPDATED : அக் 27, 2026 09:41 PM
ADDED : அக் 27, 2026 09:36 PM
அம்பத்துார்: சிறையில் இருந்து ஜாமினில் வந்த நண்பரை அழைத்துச் செல்ல வந்த இளம்பெண்ணை போலீசார் கைது செய்து, பின் ஜாமினில் விடுவிக்கப்பட்டார்.
கோயம்பேடு பேருந்து நிலையத்தில் இருந்து ஆவடி செல்லும் தடம் எண்: 77 பேருந்து, கடந்த 14ம் தேதி மாலை 30க்கும் மேற்பட்ட பயணியருடன், அம்பத்துார் தொழிற்பேட்டை பேருந்து நிலையம் அருகே சென்றது.
சி.டி.எச்., சாலையில் பேருந்து பள்ளத்தில் இறங்கி ஏறியபோது, பக்கவாட்டில் ஸ்கூட்டரில் சென்ற இருவர் மீது கழிவு நீருடன் கலந்த மழைநீர் தெறித்தது. இதனால் ஆத்திரமடைந்த பெண், ஓட்டுநர் மற்றும் நடத்துநரை தரக்குறைவாகப் பேசியதுடன், அங்கு வந்த போலீசாரையும் மிரட்டி உள்ளார்.
இது குறித்து ஓட்டுநர் அளித்த புகாரை அடுத்து, போலீசார் வழக்கு பதிந்து ஸ்கூட்டரை ஓட்டிய ஏழுகிணறு பகுதியைச் சேர்ந்த முகமது ஜாபீர், 30, என்பவரை கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர். அவருடன் வந்த மாதவரத்தைச் சேர்ந்த தாரணி, 24, தலைமறைவானார்.
இந்நிலையில், முகமது ஜாபீருக்கு நேற்று ஜாமின் கிடைத்தது. அவரை அழைத்துச் செல்ல அம்பத்துார் தொழிற்பேட்டை மூன்றாவது பிரதான சாலையில் மறைந்திருந்த தாரணியை, போலீசார் மடக்கிப் பிடித்து கைது செய்தனர். அவதுாறாக பேசி மிரட்டல் விடுத்ததற்கு, தாரணி மன்னிப்பு கேட்ட வீடியோவை போலீசார் பதிவு செய்தனர். விசாரணைக்குப் பின், அவரை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி, பின் ஜாமினில் விடுவித்தனர்.