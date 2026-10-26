/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/ஆர்.எம்.கே., பொறியியல் கல்லுாரிக்கு விருது
UPDATED : அக் 25, 2026 08:20 PM
ADDED : அக் 25, 2026 08:16 PM
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உலகின் மிகப்பெரிய தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள் அமைப்பான ஐ.இ.இ.இ., சிஸ்டம்ஸ் கவுன்சில் சார்பில், பசுமை பரப்பை மேம்படுத்தும் நிறுவனங்களுக்கு விருது வழங்கப்படும்.
அந்த வகையில், பசுமை பரப்பை அதிகப்படுத்துவது, உணவு கழிவுகளை முறையாக மறுசுழற்சி செய்வது உள்ளிட்ட சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பில் சிறந்து விளங்கும் ஆர்.எம்.கே., பொறியியல் கல்லுாரியின் தலைவர் முனிரத்தினத்திற்கு, கவுன்சில் தலைவர் டாக்டர் ஆண்டி சென், சமீபத்தில் விருது வழங்கினார். உடன், கல்லுாரி நிர்வாகிகள். இடம்: கவரப்பேட்டை, திருவள்ளூர்.