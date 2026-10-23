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‘நோ – பைக் ஸ்டண்ட்’ சாலையில் விழிப்புணர்வு

‘நோ – பைக் ஸ்டண்ட்’ சாலையில் விழிப்புணர்வு

UPDATED : அக் 22, 2026 04:41 PM

ADDED : அக் 22, 2026 04:36 PM

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UPDATED : அக் 22, 2026 04:41 PM ADDED : அக் 22, 2026 04:36 PM

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சென்னை: சென்னையில் உள்ள பிரதான சாலைகளில், பைக் ரேஸ் அடாவடியில் ஈடுபடுவோரால், வாகன ஓட்டிகள் மற்றும் பகுதிமக்கள் பாதிக்கப்படுகின்றனர். இதை தடுக்கவும், ரேஸில் ஈடுபடுவோருக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும்விதமாக, போலீசார் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி வருகின்றனர்.

அதன்படி, ‘நோ – பைக் ஸ்டண்ட்’ என்ற வாசகங்கள் அடங்கிய பதாகைகளை, அண்ணாசாலை பிலால் ஹோட்டல் அருகே, காமராஜர் சாலை விவேகானந்தர் இல்லம், உட்பட முக்கிய பிரதான சாலைகளில் அமைத்து வருகின்றனர்.

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