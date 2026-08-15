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திருமுடிவாக்கம் தொழிற்பேட்டை மோசமான சாலையால் தொழில் பாதிப்பு

திருமுடிவாக்கம் தொழிற்பேட்டை மோசமான சாலையால் தொழில் பாதிப்பு

ADDED : ஆக 14, 2026 08:24 PM

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ADDED : ஆக 14, 2026 08:24 PM

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சென்னை, ஆக. 15–

திருமுடிவாக்கம் தொழிற்பேட்டைக்கு செல்லும் சாலை சேதமடைந்து, பல இடங்களில் குண்டும் குழியுமாக இருப்பதால், மூலப்பொருட்களை எடுத்து செல்லும் வாகனங்கள் சிரமத்திற்கு ஆளாகி வருகின்றன. இதனால், தொழில் உற்பத்தி பாதிக்கப்படும் ஆபத்து ஏற்பட்டுள்ளத.

காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் திருமுடிவாக்கத்தில், தமிழக சிறு தொழில் வளர்ச்சி நிறுவனத்திற்கு தொழிற்பேட்டை உள்ளது. அருகில் மகளிர் தொழிற்பேட்டை, குறுந்தொழில்களுக்கான தொழிற்பேட்டை உள்ளன. அவற்றில், 600க்கும் மேற்பட்ட சிறு, குறு, நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் வாகன உதிரிபாகங்கள் உள்ளிட்ட பல பொருட்களை உற்பத்தி செய்கின்றன. தொழிற்பேட்டைகளை சுற்றி, 2,500க்கும் மேற்பட்ட குறுந்தொழில் நிறுவனங்கள் செயல்படுகின்றன.

ஜி.எஸ்.டி., சாலையில் பல்லாவரம் சிக்னல் அருகில், பல்லாவரம் – திருநீர்மலை சாலையில் இருந்து, 9.50 கி.மீ., துாரத்தில் திருமுடிவாக்கம் தொழிற்பேட்டை உள்ளது. இந்த சாலை வாயிலாக, திருமுடிவாக்கத்தில் உள்ள தொழில் நிறுவனங்களுக்கு மூலப்பொருட்கள் எடுத்து செல்லப்படுகின்றன.

பல்லாவரம் – திருநீர்மலை சாலையில் பல இடங்களில் சாலை சேதமடைந்து, குண்டும் குழியுமாக உள்ளன. சாதாரணமாக பெய்யும் மழைக்கே சாலையில் தண்ணீர் தேங்குகிறது. இதனால், தொழிற்பேட்டைக்கு மூலப்பொருட்களை எடுத்து செல்லும் வாகனங்கள் சிரமத்திற்கு ஆளாகின்றன.

இது குறித்து, தொழில்முனைவோர் கூறியதாவது:

திருமுடிவாக்கம் தொழிற்பேட்டைகளில் உற்பத்தியாகும் பொருட்கள், பல மாநிலங்களுக்கும், வெளிநாடுகளுக்கும் ஏற்றுமதி செய்யப்படுகின்றன. பல்லாவரம் – திருநீர்மலை சாலை மிகவும் மோசமாக இருப்பதால், தொழிற்பேட்டைகளுக்கு வரும் வாகனங்கள் அடிக்கடி பழுதாகின்றன.

இதனால், அவற்றில் எடுத்து வரப்படும் மூலப்பொருட்கள், உற்பத்தி பொருட்கள் பாதிக்கப்படும் அபாயம் ஏற்படுகிறது. வரும் அக்டோபரில் மழை காலம் தொடங்குகிறது. எனவே, அதற்கு முன்னதாக சாலையை சீரமைத்து, தொழில் நிறுவனங்களை பாதுகாக்க, அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.

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