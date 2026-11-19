நேர்காணல் செய்த பெண்ணுக்கு முத்தம்: பா.ஜ., மாநில நிர்வாகி மீது 'பகீர்' புகார்
நேர்காணல் செய்த பெண்ணுக்கு முத்தம்: பா.ஜ., மாநில நிர்வாகி மீது 'பகீர்' புகார்
UPDATED : நவ 18, 2026 06:45 PM
ADDED : நவ 18, 2026 04:48 PM
அசோக் நகர்: நேர்காணல் செய்த பெண்ணுக்கு அத்துமீறி முத்தமிட்டு, ஆபாசமாக பேசியதாக, பா.ஜ., மாநில பிரச்சாரப் பிரிவு செயலரும், சின்னத்திரை நடிகருமான ரவி மீது அசோக் நகர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
சென்னை அசோக் நகரில் உள்ள தனியார் ஊடக நிறுவனத்தில், 29 வயது பெண் இரண்டு ஆண்டுகளாக அரசியல் நிகழ்ச்சி தொகுப்பாளராக பணிபுரிந்து வருகிறார். இவர் நேற்று (நவ.,17) அசோக் நகர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார்.
அதில் கூறியிருப்பதாவது:
கடந்த, 14ம் தேதி மதியம், பா.ஜ., மாநில பிரச்சாரப் பிரிவு செயலர் ரவியை நேர்காணல் செய்தேன். நிகழ்ச்சி முடிந்த பின் ரவி, அத்துமீறி என் கன்னத்தில் முத்தமிட்டார்
இதுகுறித்து நான் கேட்டபோது, 'உன் நிறுவனத்தில் இருந்து உன்னை வேலையை விட்டு நீக்கினால், நான் உன்னை வைத்துக் கொள்கிறேன்' என, ஆபாசமாக பேசினார்.
சம்பவம் குறித்து நான் பணிபுரியும் நிறுவன நிர்வாகியிடம் தெரிவித்தும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை. ரவி மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.
சம்பவம் தொடர்பான கண்காணிப்பு கேமரா பதிவுகளை போலீசார் ஆய்வு செய்து விசாரிக்கின்றனர்,